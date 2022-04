Les pyromanes du Sénégal renforcés…la République en danger…

Faire régner l’ordre public est un grand problème au Sénégal. Tous les gouvernements qui sont passés dans ce pays ont tenté de mettre des mécanismes pour faire régner l’ordre. Mais elles n’ont pas été toujours efficaces car des personnes arrivent toujours à passer entre les mailles du filet. Cette situation conjuguée au contexte sécuritaire dans la sous-région et le conflit casamançais mettent le pays en danger. Pour ne rien régler, la Cour de justice de la CEDEAO a pris une décision qui risque d’ouvrir les portes de l’enfer dans la capitale sénégalaise.

Assane Dioma Ndiaye et Cie peuvent désormais faire un grand sourire. La Cour de justice de la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) a donné un avis favorable pour l’abrogation de « l’arrêté Me Ousmane Ngom ». Elle a ordonné à l’Etat du Sénégal d’abroger l’arrêté n°007580/Mint/Sp, interdisant toutes manifestations dans l’espace compris entre l’avenue El Hadji Malik Sy et le Cap Manuel ainsi qu’aux abords immédiats du Monument de la Renaissance et devant les hôpitaux. Et l’Etat du Sénégal a trois mois pour se conformer à cette décision.

Mais ce que la Cour ignore c’est que cet arrêté a toujours protégé le centre-ville qui est le poumon économique de Dakar. Cette décision vient au mauvais moment. Les violentes émeutes de mars 2021 ont largement démontré que le pays a plus que jamais besoin d’arrêté comme ce dernier pour se préserver. Abroger l’arrêté n°007580/Mint/Sp reviendrait à laisser Dakar entre les mains de pyromanes.

Le Sénégal a de nouveaux types de manifestants. Des personnes qui ne sont mues que par leur désir de faire vaciller la République. Tous les prétextes sont bons pour descendre dans les rues et se faire justice. Mais ces personnes ne dépassent pas le Rond-point RTS. Et les rares fois que cela s’est produit, c’est parce qu’une tierce personne a réussi à déjouer l’attention des forces de défense et de sécurité. Comme ce fut le cas où Guy Marius Sagna est allé s’agripper aux grilles du Palais de la République.

Avec la magie des nouvelles technologies de l’information et de la communication, l’on n’a plus besoin de faire du tapage pour faire passer un message. Et ce n’est pas le régime de Macky qui dira le contraire, lui qui se fait lyncher chaque jour sur les réseaux sociaux. Pour marcher et se faire entendre on n’a nullement besoin d’aller jusqu’au centre-ville. On n’a pas non plus besoin de refuser les itinéraires tracés par les autorités préfectorales.

Alors la décision de la Cedeao doit être revue. Cette loi doit être renforcée à tous les niveaux pour ne pas mettre à genou la République. Dans le cas contraire, des pyromanes nous couperont un jour de notre poumon économique national. Cette partie de la capitale sénégalaise représente un cordon sécuritaire très important et aussi un enjeu national. Alors il est plus que jamais vital qu’elle soit protégée pour éviter que d’autres Guy Marius ne grimpent jusque sur les toits du Palais.

Le restant du mandat du président sera très mouvementé. Une nouvelle race d’opposants est prête à tout pour bouter Macky Sall hors du pouvoir. Il ne serait pas sensé de donner à ces personnes, qui manipulent des jeunes naïfs, les moyens de faire vaciller le pays. Reste désormais à savoir si l’Etat sera fou pour donner les clés de la capitale à des pyromanes. Les manifestations autorisées prennent in fine des allures d’actes de vandalisme et de destruction de biens publics ;

La liberté d’expression que voudrait accorder la cour de Justice de la CEDEAO aux manifestants ne doit pas occulter la sécurité des biens et des personnes. Les manifestations de la société civile et de l’opposition Sénégalaise ont toujours débordé. Et si au nom de cette liberté d’expression, des personnes peuvent s’agripper aux grilles du Palais, alors qu’en est-il de la sécurité de la Présidence ?

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru