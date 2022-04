Il va chercher ses enfants chez la nounou…on le retrouve 18 ans plus tard

Disparu en 2003 en allant récupérer ses enfants chez la nounou, un papa retrouvé mort après 18 ans

Un père aux États-Unis qui n’a pas pu récupérer ses enfants chez leur nounou en 2003 vient d’être retrouvé mort après 18 ans.

James Amabile a disparu le 4 décembre 2003, alors qu’il était en route pour récupérer ses deux enfants au domicile de leur nounou.

Adventures With Purpose, une équipe de plongeurs de recherche et de récupération qui aide les familles à retrouver leurs proches, a écrit sur Facebook après la disparition de James Amabile : « Nous avons pu constater que M. Amabile a quitté sa résidence en fin d’après-midi… après avoir trop dormi et s’est précipité pour aller chercher ses 2 filles (âgées de 5 et 8 ans) chez la baby-sitter. M. Amabile a appelé la baby-sitter en déclarant qu’il serait là dans les 5 minutes. M. Amabile n’est jamais arrivé et n’a jamais été revu. »

Adventures With Purpose a travaillé pour aider à trouver les restes d’Amabile…

« Après avoir fouillé plusieurs voies navigables, notre enquête nous a emmenés sur le front de mer de Stingers où 18 ans plus tard, nous avons pu utiliser une technologie non disponible au moment de sa disparition, pour découvrir un véhicule submergé dans le ruisseau Darby à 200 mètres, à 24 pieds sous la surface », a déclaré l’organisation dans un message Facebook du 20 mars.

Ils ont ensuite contacté le service de police du canton de Ridley, qui a aidé à identifier les restes humains retirés du véhicule.

La police a confirmé que la plaque d’immatriculation du véhicule correspondait à l’affaire froide de la personne disparue de 2003, a rapporté WTXF, et le bureau du médecin légiste du comté du Delaware a confirmé que les restes appartenaient à Amabile…Lire la suite ici