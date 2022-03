Guy Marius Sagna…le voyou qui sait effacer ses « crimes »

Guy Marius Sagna…un as de la diversion

L’activisme est-il en train de perdre ses lettres de noblesse au Sénégal ? La question mérite d’être posée après les faits qui se déroulent depuis des mois dans notre pays. Ces hommes et femmes qui portaient des combats citoyens s’illustrent, ces temps-ci, de manière peu reluisante. Hier, des membres de Y’en a marre étaient mouillés dans une affaire de trafic de passeports. Aujourd’hui Guy Marius Sagna est au cœur d’une affaire de grossesse hors mariage. Mais l’administrateur du FRAPP a réussi, pour le moment, à tuer le débat dans l’œuf.

Au royaume de la diversion, la tête de file du mouvement Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp-France Dégage) est le roi. Le nouveau papa a alimenté les débats toute la journée du mercredi. Des informations circulant sur le net renseignaient que le célèbre activiste, de confession catholique, a eu un bébé avec la fille d’une célèbre styliste du pays. Cette histoire fait grincer des dents vu l’engagement de Guy dans les combats citoyens. Mais comme par enchantement, l’affaire a disparu des radars. Les journaux n’en parlent plus. Sur la toile, un autre sujet fait l’actualité…

En effet, Guy a réussi à taire toutes les discussions sur cette affaire grave. Sa méthode est très simple. Il a profité de la manifestation des sept organisations de la société civile pour détourner les conversations. Comme à ses habitudes le one-man-show est allé provoquer les autorités pour se retrouver entre les mains de la Police. Cette manifestation était autorisée par le Préfet de Dakar qui leur a établi un itinéraire qu’ils ont refusé de prendre. En bravant les interdits, le coordonnateur du Frapp s’est retrouvé dans le panier à salade.

Cette arrestation a complètement changé la donne. Libéré, Guy s’en est pris à la Police, qui selon lui l’a jeté à 50 kilomètres de Dakar. En quelques heures le natif d’Etomé a réussi a créer un excellent contre-feu pour se tirer d’affaire. Mais son piège risque de se retourner contre lui. Les Sénégalais qui se sont cotisés pour lui offrir une voiture toute neuve, n’oublient pas et ne pardonnent pas qu’on les prenne pour des demeurés. Alors que Guy ne soit pas étonné le jour où cette grossesse lui retombera dessus car son image est loin d’être clean.

Cette diversion trouvée par l’activiste démontre, aussi, qu’il est loin d’être fait pour la politique. Au moment où Guy Marius Sagna se faisait malmener par la Police, leurs camarades de l’opposition jouaient au yoyo avec eux. Les partis qui avaient appelé à ce que le parrainage soit supprimé ont tous retirés leurs fiches pour se faire parrainer. Comme quoi, les membres de la société civile ont défié les institutions pour rien. D’ailleurs, leur rassemblement était loin de faire un carton plein. Mais Guy Marius Sagna en a tiré beaucoup de profit. Il a réussi à faire oublier l’affaire de la grossesse dans laquelle il est cité.

Au Sénégal les activistes ont réussi à se forger un véritable empire. Ils sont logés, protégés et nourris par des sénégalais. Mais ils ne se contentent pas de ce qu’on leur donne. L’avenir nous a permis de voir qu’ils se sucrent sur le dos de tout le monde. Ces personnes qui crient et insultent Présidents, ministres et religieux ne sont rien d’autres que des faux types. Le cas le plus dramatique est l’affaire de cette activiste, Nicole Faye qui a accouché puis tué son bébé en l’étranglant et le mettant dans un sachet en plastique…Et pourtant certains parlent encore de complot dans cette affaire Nicole Faye qui a reconnu l’infanticide…

Les jeunes doivent en tirer une leçon et revoir ceux à qui ils accordent leur confiance. L’avenir de ce pays en dépend.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru