Après Sonko-Adji Sarr, voici le scandale Guy Marius et la fille de

Guy Marius Sagna et Sonko…deux radicaux perdus par leurs vices

Guy Marius Sagna et Ousmane Sonko font partie des personnes qui sont les plus virulentes face au Président Macky Sall. Ils ont utilisé tous les moyens dont ils disposent pour s’en prendre au régime actuel. D’ailleurs c’est grâce à leur méthodes guerrière qu’ils ont réussi à devenir les « idoles » de certains jeunes qui voient en eux des sauveurs. Loin des regards, les deux hommes ne sont pas aussi des saints qu’on le pensait. Leurs noms sont associés à de sordides affaires de mœurs.

« Tout ce qui se ressemble, s’assemble », cette expression pourrait bien définir les relations de Guy Marius Sagna et Ousmane Sonko. Voilà deux personnes qui ne veulent qu’une seule chose, chasser le locataire du Palais. Et au-delà de la politique, ils se ressemblent plus qu’ils ne veulent le croire. Ils ont les mêmes problèmes, les femmes. Au moment où le leader du Parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est au cœur d’une affaire de viol, le coordonnateur du FRAPP (Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine), est cité dans une affaire de grossesse hors mariage.

L’affaire qui a été cachée au grand public alimente les débats sur les réseaux sociaux depuis mercredi. L’activiste est devenu papa d’une petite fille depuis le 15 mars. Selon les indiscrétions, Guy se la coulait douce avec la fille d’une célèbre styliste du pays. De cette relation adultérine, est née une enfant. Selon Anita Diop, celle qui a éventré le scandale sur Facebook, « l’activiste a reconnu sans ambages être l’auteur ». La nouvelle maman, qui est au froid avec sa mère toujours selon la source, est sortie d’hôpital depuis le 18 mars. Une véritable bombe pour qui connaît le statut matrimonial de Guy

L’anti Franc CFA est un catholique ayant signé la monogamie. Alors l’homme a bafoué tous les principes sacro-saints qu’il défendait. Au moment où des sénégalais se saignaient pour lui trouver une voiture, notre Guy national avait des engagements ailleurs. Dire que c’est sa vie privée pour le dédouaner est de la malhonnêteté. Un acteur politique, de surcroît celui qui incarne la résistance face au régime en place, doit savoir raison gardée et rester sur les lignes de l’orthodoxie religieuse. Mais aussi éviter de franchir la ligne rouge.

Depuis quelques années, activistes et membres de l’opposition radicale n’ont pas ménagé le régime en place. Macky Sall a été traité de tous les noms d’oiseaux. Ces ministres envoyés à la potence par des personnes qui se disent l’espoir des jeunes. Mais avec le temps, ils ont montré aux sénégalais de par leurs actes qu’ils ne valent pas mieux que le système qu’ils combattent. Ousmane Sonko est accusé de viols par la jeune masseuse Adji Sarr, Kilifeu et Simon baignent dans une affaire de trafic de visas et passeports. Et maintenant c’est autour de Guy Marius Sagna de se trouver au cœur de cette affaire de grossesse.

Le Sénégal est dans un lendemain incertain avec ses nouveaux types de Patriotes. Malgré tout ce dont ils sont accusés, certaines croient toujours en leur bonne foi. On peut accepter tout ce qu’il y a pire pour eux. Si des personnes qui ne sont pas encore arrivés au pouvoir sont capables de telles bassesses, imaginez ce qu’ils feront une fois qu’ils seront aux commandes. Xibaaru n’avait pas tort d’alerter sur le danger que représentait cette bande qui vit au crochet des sénégalais.

Après le scandale des responsables de And Samm Jikko Yi qui « mangeaient » au Palais, c’est le scandale au sein du FRAPP qui risque de laisser des plumes. On entend plus Kilifeu et Simon…On entend plus And Samm Jikko Yi. Et maintenant Guy Marius Sagna risque de sombrer dans un silence de honte.

Les masques sont en train de tomber. Désormais les sénégalais doivent se réveiller et refuser d’être les marionnettes de certains opportunistes. Les jeunes doivent bien choisir ceux qu’ils suivent pour ne pas être des moutons de panurge.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru