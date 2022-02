Révélations…Des homosexuels cachés dans And Samm Jikko Yi

Ce sont des voleurs qui crient au voleur…ou tout simplement des « homos cachés » qui essaient de masquer leur vice en accusant tout simplement les autres. Le collectif And Samm Jikko yi qui crie sur tous les toits qu’il faut criminaliser l’homosexualité et se vante surtout d’avoir fait chuter le parti au pouvoir dans certaines localités en les accusant d’avoir un agenda LGBT, n’est pas exempt de reproches car parmi eux se cachent de véritables homosexuels, des bisexuels et des bigames. Ils agissent en toute liberté et accusent les autres.

Les homosexuels, on en trouve partout. Dans nos sociétés, les homosexuels avaient toujours un plan pour se fondre dans la société sans qu’on les soupçonne. Ils avaient tous le même modus operandi. Un homosexuel qui veut cacher son jeu cherche toujours à se marier avec une femme. Dès que le mariage consommé, il fait tout pour avoir un enfant. Et dès que sa progéniture pointe le bout de son nez, l’homme divorce après pour vivre son homosexualité en toute liberté. Et si vous l’accusez, tout votre entourage vous dira que le monsieur était marié et qu’il a même un enfant.

Le fils d’un célèbre avocat qui s’était marié avec la fille d’un acteur de la société civile très engagé, a été vu ans des vidéos faisant l’amour avec un autre homme. Et un grand banquier Saint-Louisien, aujourd’hui décédé, avait été dénoncé par son gardien avec qui il voulait coucher. Il était divorcé et avait aussi un enfant. Un journaliste homo décédé était dans le même cas. Et les religieux sont nombreux. Les cas de viols et de pédophilie sont légion dans les daaras…voici des cas qui concernent des hommes religieux…

« Un maître coranique mal entendant, a été cueilli hier à son domicile. Il a été surpris sur un jeune talibé. Ils seraient environs six garçons à avoir subi le même sort. Le mis en cause âgé de 39 ans est arrêté ». (Senego du 16 déc 2017)

« Ce fils d’un maître coranique sodomisait des talibés de son père moyennant des pièces de monnaie. » (Seneweb du 03 août 2021)

« Le maître coranique et prédateur sexuel M. B. a été arrêté pour viols répétitifs sur sa belle-sœur de 14 ans. Domicilié à Touba, le mis en cause avait transformé la sœur de sa femme en objet sexuel » (PressAfrik du 05 jan 2022).

« deux homosexuels ont été surpris en pleins ébats dans une mosquée sise à Amitié-Baobab-Karack » (senenews 03 fév 2022)…

Et ce sont tous des hommes religieux ou des membres de leur entourage. Le collectif And Samm Jikko Yi n’est pas épargné. Comme le mentionnait xibaaru hier, « Il y a dans le frère d’un responsable d’une association membre du collectif And Samm Jikko yi qui est un homosexuel vivant en France. Et le même responsable avait un cousin aujourd’hui décédé qui fut un membre de la Rose-croix et bisexuel qui apparaissait au JT d’une chaîne de télévision Sénégalaise… ». Il ne faut pas être un génie pour savoir de qui il s’agit. Ce responsable est très actif à Dakar et ne manque pas l’occasion de s’en prendre à Macky Sall.

Selon des informations qui nous sont parvenues, un maitre coranique qui fait partie de la coordination de And Samm Jikko Yi d’une ville de banlieue, a un dossier pendant devant la justice. Et comme l’affaire « Adji Sarr », il a tenté de faire comme Sonko en accusant l’état de complot visant à le faire taire. Et pourtant les analyses sont formelles, il y a eu pénétration sur le talibé de 9 ans. Mais And Samm Jikko Yi fait la sourde oreille et se présente comme une association pure et anti-gays.

Xibaaru va emprunter le langage de Mame Mactar Gueye de l’ONG Jamra qui a publié le 08 juin 2021 un communiqué avec une liste de trois associations qui œuvrent en faveur des homosexuels et lesbiennes au Sénégal. La rédaction va aussi publier la liste de tous ces religieux de And Samm Jikko Yi qui sont des délinquants sexuels et homosexuels en leur sein. Le leader de And Samm Jikko yi qui vise déjà les législatives avec son discours anti-homo, va avoir du pain sur la planche avec plusieurs de ses coresponsables qui sont des adeptes des actes contre nature.

La Rédaction de xibaaru