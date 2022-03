Les marionnettes de Sonko : une femme « dangereuse » et un gendarme « traître »…

L’affaire Ousmane Sonko accusé de viols répétitifs, de sodomie et de menace de mort par la masseuse Adji sarr, connait un rebondissement depuis le démarrage des auditions de toutes les personnes incriminées par le doyen des juges. Et la première à ouvrir le bal des défilés devant le juge est la tenancière du salon de massage « le Sweet Beauty », le lieu où s’est déroulé le viol présumé. Et selon plusieurs journaux et sites en ligne, la propriétaire du salon de massage a « blanchi » Ousmane Sonko…

« La patronne de Sweet Beauty, l’institut où a éclaté l’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr, a blanchi le député qui est accusé d’avoir violé dans son institut, Adji Sarr… » selon des journaux qui rapportent quelques bribes de l’audition de la dame par le doyen des juges. Et les journaux délivrent une info importante : « La propriétaire de Sweet Beauty est allée plus loin. Elle a accusé des personnalités de lui avoir proposé des millions pour charger Ousmane Sonko, citant leurs noms devant le Doyen des juges. ». Et c’est là où le bât blesse…

Des personnalités lui auraient proposé des millions pour enfoncer Ousmane Sonko et elle a cité des noms. Mais elle ne fut pas la seule à répéter ce genre de choses. Le capitaine Seydina Oumar Touré, adjoint du commandant Mbengue, au niveau de la Section de Recherches, avait osé publier sur sa page Facebook, des éléments de l’enquête et de l’audition de la masseuse Adji Sarr. Et il avait maintenu sa position dans plusieurs posts…

Des journaux ont repris la désobéissance affichée du capitaine Touré lors de l’enquête : « Le Capitaine Touré révèle qu’un médecin est venu dans son bureau pour constater qu’il est dans un état de démence. Ce, dit-il, pour remettre en cause son intégrité et celle de la gendarmerie. Mais, il prend à témoin l’opinion pour leur dire qu’il n’est pas fou. Il renseigne que des autorités de la gendarmerie lui ont proposé de dire que sa page Facebook a été piratée, mais il a refusé »…C’est le capitaine Seydina Oumar Touré qui accusait sa hiérarchie de vouloir biaiser l’enquête.

Et pourtant un journaliste d’investigation avait révélé les les secrets entre Ousmane Sonko et le capitaine Touré. Invité de nos confrères de Seneweb, le journaliste Seydina Seck a fait de nouvelles révélations sur l’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr. Il a révélé comment le Capitaine Touré renseignait le leader de Pastef…Les SMS échangés entre Sonko et le capitaine de gendarmerie ont montré comment l’enquête menée par ce dernier était en faveur de Sonko (voir la vidéo ci-dessous)…

Le capitaine Seydina Oumar Touré a trahi la gendarmerie avant de présenter sa lettre de démission. Et cet ex-gendarme, marionnette de Ousmane Sonko, aurait prêté allégeance au leader du parti Les Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef). Et il n’est pas le seul puisque la « patronne » indélicate du Sweet beauty qui devrait être poursuivie pour n’avoir pas d’autorisation d’exercer le massage thérapeutique et d’ouvrir un salon, celle qui se permet d’accuser des personnalités et de « blanchir » Ousmane sonko, serait aussi dans le lot.

Ndeye Khady Ndiaye, patron du Salon Sweet Beauty, est une « personne » qui n’est pas digne de confiance puisqu’elle a trompé tout son monde en ouvrant illégalement un salon de massage (non déclaré) et employant des jeunes filles inexpérimentées qui pratiquaient des séances de massages en étant à moitié nues. Comment peut-on donner du crédit à une femme qui envoient des jeunes filles de moins de 20 ans à la débauche. Et aujourd’hui, elle ne peut que soutenir Ousmane Sonko pour éviter des poursuites telles « incitation à la débauche et complicité de viol »

Le capitaine Seydina Oumar Touré et la propriétaire du salon du Sweet Beauty sont tous les deux des « marionnettes » de Sonko. Ils travaillent pour Sonko. Des sources indiquent que les susnommés recevraient des enveloppes de plusieurs souteneurs du leader du Pastef depuis l’éclatement de l’affaire et la cessation de leurs activités respectives…Seydina Oumar Touré n’est plus gendarme et est au chômage. Et Ndeye Khady Ndiaye n’a plus de salon…Alors de quoi vivent-ils ?

La rédaction de xibaaru