Les raisons de la hausse du prix de l’oignon…au Sénégal

Le marché de l’oignon reste toujours tendu avec des prix qui sont hors de portée des consommateurs. Le sac de 25 kg revient à plus de 20 mille francs Cfa. Le Directeur Général de l’Agence de Régulation des Marchés (Arm), Ansoumana Sané justifie cette situation par les effets conjugués de la fin de la période de production locale et de la raréfaction du produit sur le plan international ; la mesure de suspension des importations du Maroc ; le retard des récoltes en Europe et particulièrement au Pays-Bas dû à la sècheresse et des fortes températures et un prix d’acquisition très élevé chez les autres pays fournisseurs qui avoisine les 20 euros (13 120 CFA) le sac de 25 kg, rapporte L’As.

Ansoumana Sané annonce que des mesures sont prises en relation avec les pays fournisseurs, pour faciliter l’approvisionnement du marché pour les six mois à venir afin de rétablir les prix à leur niveau normal. A cet effet, 80 conteneurs, soit 2 400 sur les 10 000 tonnes attendues, sont déjà réceptionnés au port de Dakar ce week-end. A l’en croire, ces quantités seront renforcées par les importations en provenance du Maroc avec la levée temporaire des exportations vers le Sénégal.