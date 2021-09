Les révélations d’un géologue sur le volcan des Mamelles

La ville de Dakar avait enregistré un tremblement de terre d’une faible magnitude, le 22 mars 1984. Il a été provoqué par le déplacement de la faille de Koundia en Guinée et les secousses annonciatrices de l’éruption du volcan de l’île de Fogo au Cap-Vert. « Ce tremblement de terre est dû à la faille de Koundia qui avait bougé et aussi au prélude de l’éruption volcanique des îles de Fogo », a affirmé au quotidien national Le Soleil, le Pr. Papa Goumba Lô, le géologue. Ce dernier a soutenu sa thèse sur les risques volcaniques et l’avenir des volcans des Mamelles et de Dakar.

Il précise, par ailleurs, que le volcan des Mamelles n’a pas émis des signaux d’alerte depuis des décennies. Il est dans un sommeil profond qui risque de se prolonger. C’est au moins l’avis de l’universitaire, le Professeur Papa Goumba Lô. La cause du prolongement de son sommeil, c’est la libération des magmas des volcans des îles de Fogo et de Brava au Cap-Vert. « Tant que magma est craché par les deux volcans, et que les gaz continuent d’y échapper, le reste va bouillir mais il ne sortira pas. L’activité en cours dans des îles capverdiennes stabilise le magma aux Mamelles », a notamment expliqué l’enseignant-chercheur dans les colonnes du journal. La dernière éruption volcanique à Dakar s’est déroulée, il y a 700.000 et 800.000 ans.