Les «salafistes» en colère…encore une erreur d’un ministre de Sonko

Le Président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko sont à fond dans le «PROJET». Ce jeune gouvernement, composé des membres du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), à un de nombreux failles. Certains ministres sont les véritables maillons faibles du régime en place. Ils commettent souvent des erreurs qui retombe sur le duo au sommet. Aujourd’hui, ce sont des personnes qui se disent «salafistes» qui sont en colère. Ce qui prouve une fois de plus le problème de communication qu’il y a dans le gouvernement de Sonko.

Communiquer est un art et tout le monde ne naît pas artiste. Pour s’en rendre compte, il suffit d’écouter tous les ministres qui gravitent autour de Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Il ne se passe pas un seul jour sans que l’un d’eux ne se fasse remarquer. À la tête de l’un des ministères les plus stratégiques du pays, voilà Birame Souleye Diop qui est embarqué dans une polémique inutile. A force de trop communiquer, il vient de se mettre à dos les «salafistes».

A la cérémonie officielle du Gamou de Fass-Diacksao, le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a avancé des propos jugés désobligeants contre les salafistes. «Comment une personnalité de cette trempe (Ousmane Sonko) pourrait-elle se convertir en salafiste ? Comment le Premier ministre, un petit-fils de Mame Rawane Ngom et un descendant (petit-fils) direct d’El Hadj Ahmadou Ndiéguene, pourrait-il se permettre de devenir salafiste ? Un salafiste ne saurait être issu de cette famille religieuse (…). Aucun patriote n’est salafiste», avait déclaré le ministre.

Des jours après, ces propos ont créé une grosse polémique. Dans un texte intitulé «respect aux salafistes», Alioune Badara Mbengue, professeur de lettres et imam à la mosquée de l’UCAD, est sorti de son silence pour porter la réplique à BSD. L’auteur du livre «Salafisme et Convictions», a servi une réponse digne de son rang à Birame Souleye Diop qui se perd souvent dans ses déclarations publiques. Une petite erreur de communication qui a fait une tolé.

«Nous avons plusieurs fois souffert en écoutant le discours de l’ancien Président de la République ou de ses Ministres, à l’occasion de ces rencontres. En fait, les groupes qui étaient les plus visés lors de ces attaques étaient les Ibadus en général, et particulièrement les salafistes : c’était la mode», a déclaré l’imam de la mosquée de l’UCAD. Pour Alioune Badara Mbengue, cette déclaration de Birame Souleye Diop fait partie des «failles de l’ancien régime». Néanmoins, l’imam est persuadé «que Monsieur le Ministre de l’Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, a une connaissance très superficielle du Salafisme et de ses adeptes».

«S’il avait approfondi ses recherches ou échangé avec des salafistes sur la question,il allait sûrement éviter de faire cette déclaration blessante à leur endroit. Pourtant, lorsque son leader politique subissait cette campagne de dénigrement en rapport avec le terme Salafiste, le Président Ousmane Sonko a pu affirmer sa religiosité sans pour autant vexer aucune communauté. Ce qui fait aujourd’hui qu’on trouve dans les rangs de ses sympathisants, militants, et inconditionnels, toutes les obédiences, y compris effectivement les salafistes», rappelle-t-il dans son texte.

L’imam Alioune Badara Mbengue n’est pas le seul à réagir à cette déclaration de Birame Souleye Diop. Sur les réseaux sociaux, le ministre de Ousmane Sonko est vivement critiqué pour son errement. Mais quand il s’agit de faire des erreurs de communication, Birame Souleye Diop sait se distinguer. Maintenant qu’il est ministre, il devrait commencer à se perfectionner. Des patriotes tentent tant bien que mal de le défendre mais la pilule est amère et elle peine à passer.

Cette sortie de BDS n’avait vraiment pas sa raison d’être. Involontairement, sûrement, il a relancé cette polémique. Depuis quelques temps, les sénégalais s’étaient préservés de ce genre de discours. Il a fallu qu’un ministre veuille plaire à certains. Pour ne rien arranger, les défenseurs de ce ministre sont en train de jeter de l’huile sur le feu. Un cocktail très dangereux. Toute personne douée de raison doit se méfier de ce débat malsain dans un contexte sécuritaire très tendu dans la sous-région.

Il serait judicieux pour Birame Souleye Diop et ses camarades ministre de réfléchi sur cette publication de Sadikh Top (Pastef) : «Communiquer c’est d’abord mesurer l’utilité du sujet dans la communauté. Nous sommes dans un monde où les sujets sur le communautarisme, source à polémique, doivent être évités le maximum possible. Y a plus urgent et plus essentiel !»

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn