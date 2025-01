Ousmane Sonko…le PM qui dirige et organise tout !

Ousmane Sonko est un homme politique atypique. En quelques années, le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a su s’imposer à tous les niveaux. Appuyé par les jeunes, l’ancien maire de Ziguinchor et actuel Premier ministre est devenu l’homme fort. Avec l’accession du président Bassirou Diomaye Faye au pouvoir, il fait partie des hommes les plus importants du nouveau régime. Désormais, c’est lui qui est à la base de toutes les décisions.

En remportant les élections législatives avec une victoire éclatante dans 41 des 46 départements favorables à la liste Pastef et environ 130 députés élus sur un total de 165, le Pastef de Ousmane Sonko a confirmé sa puissance sur l’échiquier politique. Le premier ministre fait désormais partie des figures majeures du landerneau politique au Sénégal. Son influence dépasse les frontières nationales, lui conférant une notoriété significative à l’échelle continentale. Sans lui, Bassirou Diomaye Faye ne serait sûrement pas le nouveau remplaçant de Macky Sall.

Pour rendre à César ce qui est à César, le Président de la République a choisi Ousmane Sonko comme son premier ministre. Depuis lors, il est au centre de tout ce qui se passe au Sénégal. Certains parlent même de dualité au sommet. Pour l’opposition, c’est Ousmane Sonko le seul qui dirige. Quand un quelqu’un est arrêté, le leader de Pastef est accusé. Quand rien ne va, c’est l’actuel premier ministre qui en est responsable. Mais quoi que puisse dire l’opposition, l’ancien maire de Ziguinchor a le soutien de l’actuel locataire du Palais.

Les dernières décisions de la primature prouvent que c’est Ousmane Sonko qui régule et organise comment son gouvernement fonctionne. Dans le souci de réglementer les dépenses, Ousmane Sonko organise les déplacements à l’étranger des agents de l’Etat. Dans un circulaire daté du 22 janvier 2025, il est stipulé que tout déplacement à l’étranger des membres du gouvernement, magistrats, militaires, fonctionnaires et autres agents de l’État nécessite l’accord préalable du Premier ministre. Les justificatifs démontrant la nécessité absolue de la mission doivent être fournis. Pour le personnel de la Présidence, l’autorisation vient du ministre Secrétaire général de la Présidence.

Mais la lettre circulaire du premier ministre n’est pas nouvelle dans cette République. C’est l’ancien président Macky Sall, le premier à prendre une telle décision. Dans le décret 2017-1371, portant réglementation des déplacements à l’étranger des agents de l’État et fixant les taux d’indemnité, il y est spécifiquement dit comment c’est déplacer aller se passer. Alors si Ousmane Sonko sort un tel circulaire, il suit les traces de l’opposant qu’il a combattu depuis des années. Une décision loin de la rupture prônée par le parti Pastef.

Ce n’est pas la première fois que Ousmane Sonko décide de tout gérer. Récemment, le Premier ministre avait décidé que toutes les dépenses d’investissement seraient validées à son niveau. Ainsi, les dépenses publiques devront être approuvées par le chef de gouvernement. Une décision qui divise au sein des sénégalais. Si certains sont en phase avec le chef de la primature, d’autres estiment que le patron de Pastef devrait éviter de se saturer de pouvoir.

Quoiqu’il en soit, cette volonté de Ousmane Sonko d’être au coeur des décisions ne sera pas sans conséquences. À volonté de vouloir tout contrôler, il est vu par l’opposition comme le seul et unique décisionnaire dans l’appareil étatique. Pour les détracteurs du PROJET, rien ne passe sans l’approbation du PROS (Président Ousmane Sonko). Et en dehors de la politique, tout centraliser ne fera que retarder le «Jub Jubbal Jubbanti». Comme le dit l’adage, on ne peut pas être au moulin et au four. Alors, le PM a besoin de décentraliser ses pouvoirs.

Le Pastef s’impose aujourd’hui comme une force politique incontournable. Ce qui fait de Ousmane Sonko le premier ministre le plus puissant de l’histoire politique du Sénégal. Mais cela ne devrait pas entraver la bonne marche du pays. Les sénégalais ont élu un président. Et c’est à lui que revient certains privilèges. Alors évitons de changer la marche de la République !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn