Les syndicalistes rendent (aussi) hommage aux Champions d’Afrique

La coalition des confédérations syndicales de travailleurs et travailleuses rend hommage aux «Lions» de football qui sont devenus les nouveaux champions d’Afrique. Dans un communiqué, Mody Guiro, Mademba Sock, Elimane Diouf, Cheikh Diouf et Mariama Diouf saluent la «victoire héroïque» remportée haut la main par les lions lors de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Les syndicalistes exhortent le staff technique et les dirigeants la Fédération Sénégalaise de Football à poursuivre cette belle œuvre collective. C’est un fait majeur qui restera gravé à jamais dans la mémoire du peuple, déclarent-ils. Ils félicitent le peuple et le Président Macky Sall, lit-on dans les colonnes de L’As.