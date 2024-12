ENCORE UNE FOIS A PROPOS DE THIAROYE 44

Pour un intellectuel, je suis un peu surpris par l’absence de prudence dans la formulation et, surtout, l’absence de la moindre tentative de prouver ce qui est dit. Cela s’appelle une affirmation gratuite. Un intellectuel est, en quelque sorte, un archéologue de la pensée. Depuis 80 ans les gens documentent cette affaire. La France vient d’admettre ce qu’elle n’a pas admis depuis 80 ans à savoir que Thiaroye44 a été un massacre.

Quand on estime que les tirailleurs étaient des traîtres, on doit s’efforcer de le démontrer, de le documenter et, en attendant, on se garde de déclamer des formules à l’emporte-pièce aux conséquences douloureuses pour les parents et proches des victimes et de tous ceux qui travaillent sur le bilan du colonialisme. Et même si on y arrivait, cela voudrait-il dire que ceux qui les ont massacrés avaient raison de le faire ? Devrait-on se mettre du côté des assassins pour dire aux tirailleurs : « c’est bien fait pour votre gueule » ? Dès lors qu’on admet qu’on a cherché à les gruger, avaient-ils le droit de refuser d’être volés ? Si l’argent leur appartenait, le réclamer était-il un crime qui mériterait le massacre dont ils ont été victimes ?

En Europe, il y en a encore qui nient l’extermination des juifs par Hitler. Jean Marie Le Pen, Président du Front national, parti d’extrême droite en France, avait été condamné à 30 000 euros d’amende pour avoir dit que les chambres à gaz sous Hitler étaient du détail.

Assurément les centaines de soldats africains massacrés à Thiaroye en décembre 1944 ont été victimes d’un crime contre l’humanité jusqu’à preuve du contraire.

Mamadou Diop Decroix