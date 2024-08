Les transporteurs sénégalais menacent de boycotter la Transgambienne

Les frontières entre le Sénégal et la Gambie sont toujours sous haute tension. Hier, mardi 6 août 2024, le secrétaire général de l’Union nationale des transporteurs routiers du Sénégal, Gora Khouma, a dénoncé les nombreuses tracasseries policières et douanières en Gambie, et a interpellé les autorités des deux pays.

Gora Khouma a clairement indiqué que les transporteurs routiers sénégalais pourraient boycotter la transgambienne si la situation persiste. Lors de sa visite à ses camarades en détresse à Keur Ayib et à Sénoba, il a souligné que « nous ne transportons pas des marchandises sous douane ; nous faisons du transport dans notre pays via la Gambie, qui est une route de la CEDEAO ». Il a également expliqué que les transporteurs souffrent des charges financières excessives en Gambie, en ajoutant que ‘nous souffrons aussi d’un prélèvement illicite de 4000 F CFA, appelé le VISA.

Concernant les tracasseries incessantes, il a précisé que ‘il y a beaucoup de postes de contrôle sur cette transgambienne, avec des tracasseries à n’en plus finir’. Les problèmes ont été signalés à l’autorité, et le Directeur général de la Douane a décidé d’annuler les prélèvements de 4000 FCFA sans reçu, bien que le coût des balises reste indéterminé pour l’instant, car sous la tutelle du ministère des Finances, rapporte Senego.

Devant ses camarades, le secrétaire général a mentionné que ‘le Premier ministre du Sénégal et son ministre des Affaires étrangères sont informés de la situation via le ministre des Transports et le Vice-président de la Gambie’. Ce dernier, selon lui, n’était pas au courant de cette situation mais a promis de la résoudre dès son retour en Gambie. Gora Khouma a toutefois indiqué que ‘les conducteurs sont campés sur leur position de poursuivre la grève jusqu’à l’annulation du système de paiement de balise’.

Il a également averti que si la situation n’évolue pas, les transporteurs contourneraient la Gambie en empruntant le corridor Tambacounda/Dakar. Il a rappelé que la réciprocité dans l’application de mesures lourdes et superflues ne profite à personne.