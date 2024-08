Thiès : Pénurie du sucre en poudre

Le sucre en poudre est introuvable sur le marché dans la cité du rail. Dans les boutiques établies dans les différents quartiers, le constat est le même. Impossible de trouver ce produit, du moins pour celui en poudre.

En substitution, les boutiquiers préfèrent vendre le sucre en morceaux et donnent les raisons. « Le sucre en poudre est devenu intouchable. Vendre le détail à 600 Fcfa constitue un véritable manque à gagner pour nous », a déclaré un boutiquier sous couvert de l’anonymat. En ajoutant : « L’État doit revoir les tarifs. Certains grossistes veulent souvent vendre sans facture parce qu’ils veulent céder le sucre à plus de 28.500 Fcfa », a-t-il déploré sur Dakaractu.

Trouvé au marché Moussanté de Thiès, un autre vendeur d’ajouter. « Il y a aussi un autre fait. C’est que le sucre est stocké par certains grossistes. Ils refusent de vendre parce que les nouveaux tarifs ne les arrangent pas », a-t-il informé. Du côté des consommateurs, c’est la croix et la bannière. « La situation est intenable. On ne trouve que le sucre en morceaux sur le marché et le problème est qu’il ne peut satisfaire une famille sénégalaise (8 à 10 personnes). On est obligé de débourser un peu plus d’argent alors que pour le sucre en poudre, tel n’est pas le cas », explique un père de famille.

« Nous interpellons l’État du Sénégal sur cette situation. Il faut une mesure drastique pour juguler très rapidement cette problématique car elle est intenable », conclut-il.