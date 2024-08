Travaux du Vrd de Diamniadio : Ce qui s’est réellement passé avec Ecotra

Si les travaux de voirie et d’assainissement du Pôle urbain de Diamniadio ont connu des retards, la Cour des comptes ne pourrait s’en prendre qu’aux services de l’Etat, et non à l’entrepreneur. Les personnes proches du dossier, qui ont saisi Le Quotidien hier, ont fait noter que nulle part dans le rapport de la Cour des comptes, il n’a été indiqué que l’entreprise Ecotra a été payée de manière indue.

Tout au contraire, ont fait remarquer ces personnes, Ecotra, après la signature du contrat pour des travaux d’infrastructures clés en main, s’est mobilisée pour trouver les plus de 140 milliards de francs nécessaires à la réalisation de ces travaux, comme stipulé par le contrat. Il faut rappeler que c’est un contrat gagné à la suite d’un appel d’offres lancé par l’Etat du Sénégal, et qui a été publié par certains médias locaux. Une fois que les bailleurs mobilisés par l’entrepreneur ont versé le financement dans les comptes de l’Etat, ce dernier a opéré un détournement d’objectifs.

L’argent destiné, entre autres, aux travaux d’assainissement et d’adduction d’eau du Pôle urbain de Diamniadio, a été détourné par l’Etat, qui s’en est servi pour d’autres besoins. Ce qui a entraîné un blocage des travaux, jusqu’à ce que l’Etat se mette à rembourser, à partir de ponctions opérées sur d’autres financements internationaux.

Ainsi, le rapport de la Cour des comptes a induit les lecteurs en erreur en dé­clarant que «l’Etat a pris l’option d’emprunter entre 2019 et 2021, à la place du groupement, des fonds auprès des bailleurs et partenaires pour la réalisation des travaux. Ainsi, la Boad, la Bid/Cedeao et la Société générale lui ont respectivement prêté 30 milliards F Cfa, 15 milliards F Cfa et 101 000 000 d’euros équivalant à 66 milliards F Cfa».

C’était méconnaître que c’est au mois de mai 2017 que l’Etat du Sénégal, représenté par le ministre de l’Economie et des finances Amadou Ba, la Banque islamique du Sénégal et l’entreprise Ecotra avaient signé un accord de prêt de 140 milliards au moins, pour la réalisation des travaux d’assainissement du Pôle urbain de Diamniadio. C’est l’Etat qui a, au dernier moment, décidé d’utiliser les montants à lui confiés à d’autres finalités. Les magistrats de la Cour des comptes n’ont jamais réclamé, dans leur rapport, le remboursement de l’argent qui, selon eux, aurait été versé à Ecotra.

Pour la bonne raison qu’ils savaient que la société en avait besoin pour réaliser le marché qui lui avait été attribué. Si l’Etat est allé emprunter chez les partenaires étrangers, c’est qu’il devait rembourser de l’argent qui ne lui revenait pas, et qu’il avait utilisé pour d’autres besoins.

La preuve, assurent les personnes au fait du dossier, Ecotra réclame à l’Etat des pénalités de retard du fait du détournement d’objectifs opéré à la suite de ces ponctions.