Les travailleurs de la justice menacent d’aller en grève

Le Syndicat des Travailleurs de la Justice (Sytjust), face à la presse mardi, déclare avoir déposé un préavis de grève, le 19 octobre dernier, pour mettre le ministre de la Fonction publique devant ses responsabilités. Gallo Ba refuse d’harmoniser sa position à celle du ministre de la Justice afin de donner un plan de carrière aux fonctionnaires de la justice.

Le ministre de la Fonction publique est l’unique responsable des perturbations qui surviendront dans le service public de la justice à l’expiration du préavis de grève que le Sytjust a déposé dès lors qu’il a visiblement pris fait et cause pour les fossoyeurs de la réforme statutaire entreprise par le gouvernement », a averti le le secrétaire général du Sytjust

Et Me Elh Aye Boun Diop de renseigner sur les raisons du préavis, qui découlent du refus du ministre de la Fonction publique d’harmoniser sa position à celle du Garde des Sceaux, ministre de la justice. Qui lui a proposé un nouveau projet de décret portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de la justice dans l’optique de corriger un sabotage qui bloque depuis cinq ans le passage des greffiers à la hiérarchie A2 et le reclassement du personnel du ministère de la Justice dans le corps des assistants des greffes et parquets.

« Ce qui est en train de se jouer est une dénonciation de faussaires qui, par une falsification, ont dénaturé les délibérations du gouvernement dans l’unique but d’empêcher la matérialisation des acquis des travailleurs », a ajouté Me. Diop.