Les travaux du pont de Marsassoum exécutés à hauteur de 70%

Financé à hauteur de 20 milliards, le pont de Marsassoum, devant relier le département de Sédhiou à celui de Bignona, prend petit à petit forme. Le niveau d’exécution des travaux est estimé à 70%. Quasiment tous les pieds sont déjà posés.

Ce pont construit sur le fleuve Sougrougrou, entre la commune de Marsassoum et le village de Diébang réduira la distance Sédhiou – Ziguinchor de plus de 50 kilomètres en ce qu’il permettra aux chauffeurs et autres transporteurs de Sédhiou et de Kolda d’éviter le détour par le carrefour Diaroumbé.