Les troupes pyromanes de Sonko brûlent la capitale…une guérilla dispersée

Ousmane Sonko ne veut plus d’élections libres. Il ne veut non plus participer au dialogue de Macky Sall. Il veut renverser le Président par la rue. Le leader du Pastef veut déloger Macky Sall du Palais pour prendre sa place…au nom de quoi ? Seul Sonko a la réponse à cette question. Il pense pouvoir compter sur les jeunes qui brûlent des pneus et des voitures çà et là. Et aussi sur des « voyous » qui vandalisent des enseignes étrangères croyant pouvoir toucher économiquement le « colon » français. Après l’arrestation de plusieurs éléments clé de Pastef, les jeunes casseurs de ce parti sont sans repère et cassent tout sur leur passage. Une véritable guérilla urbaine…sans commandant.

Ousmane Sonko vient de lancer la phase ultime de sa révolution qui consiste à déloger Macky Sall du palais. Du jamais vu et du jamais entendu ! Un opposant, en dehors des militaires, qui veut prendre le pouvoir par la force de la Rue…on ne l’a jamais vu en Afrique de l’Ouest et dans l’espace CEDEAO. Une première depuis 1960. Un opposant investi par la Rue qui veut braver tous les principes démocratiques pour s’installer à la tête d’un pays.

Mais Ousmane Sonko, un inspecteur des Impôts qui n’est que maire, veut devenir Président de la République par…Force en entraînant des jeunes avec lui dans son face à face contre toute une armée. Une forme de démocratie jamais observée dans le monde. Et depuis que Sonko a été ramené par les forces de l’ordre à son domicile dakarois, des jeunes vandalisent des biens publics et de biens appartenant à des personnalités publiques. Des actes de vandalisme perpétrés en des endroits différents. Une forme de guérilla désordonnée.

Mais le ministre Antoine Diome a prévu de sévir contre les fauteurs de trouble à l’ordre public. Ousmane Sonko sait qu’il fait face à un ministre de l’Intérieur intrépide et déterminé qui ne laisserait jamais les jeunes de Pastef embraser les rues. La preuve, Ousmane Sonko a été cueilli sans coup férir par les forces de défense et de sécurité (FDS) à Kaffrine où il venait de faire son entrée pour être conduit à son domicile à Dakar.

Sonko est donc averti. Les autorités se montrent fermes et vont veiller au grain pour que la situation ne dégénère et soit rapidement maîtrisée. Malgré les responsables du F24 qui tentent d’apporter la résistance aux alentours du domicile de Sonko à la cité Keur Gorgui hier lundi dans l’après-midi, là aussi on a constaté la promptitude avec laquelle les FDS ont fait preuve pour les disperser.

Ce qui veut dire que cette tentative du leader de Pastef de créer le chaos et le désordre dans le pays pour le rendre ingouvernable et s’emparer ainsi du pouvoir est vouée à l’échec. Ousmane Sonko appelle les jeunes à servir de chair à canon, rien que pour atteindre ses folles ambitions. Alors qu’il sait que les FDS sont là et utiliseront tous les moyens qu’il faut pour que la situation soit normale. Peu importe pour lui, car pour Ousmane Sonko, la fin justifie bien les moyens.

Ousmane Sonko est parti de la folle idée que les jeunes qu’il appelle à sortir dans la rue, vont marcher pour lui jusqu’au Palais de la République pour y déloger le Président Macky Sall et l’y installer. Il ne compte pas sur des élections pour prendre le pouvoir, mais en installant le chaos. La désillusion risque d’être terrible. Les jeunes sont devenus de plus en plus conscients que la tête de file de Pastef veut les utiliser comme chair à canon. Ils ne veulent plus se faire manipuler. Ils posent même des questions et demandent pourquoi Ousmane Sonko veut les faire descendre dans la rue, alors que ses propres enfants sont enfermés à son domicile ?

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn