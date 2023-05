Sonko, une calamité…il fait régner le désordre partout !

Ousmane Sonko sait comment braquer les projecteurs sur lui. Même lorsqu’il est sous la sellette;, le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) sait comment faire parler de lui. Ces méthodes peu orthodoxes ont fait que beaucoup le voient comme un anarchiste au cœur de la République. Le maire de Ziguinchor détruit tout ce qu’il touche. Avec lui, c’est le désordre partout. Ce qui risque d’être la source de nombreux problèmes.

Depuis plus de deux années, Ousmane Sonko est en train de faire la politique à sa manière. Le leader de Pastef a franchi toutes les lignes rouges. Lui et ses partisans tirent sur toutes les personnes qui ne sont pas avec eux. Ils menacent d’envoyer en prison tous les «comploteurs». Ils poussent les jeunes à la mort. Ses appels à la résistance ont déjà coûté la vie à pas moins de dix-sept (17) personnes. Tout ceci se fait en toute impunité. Les autorités ont laissé une grande marge de manœuvre à Sonko.

Ousmane Sonko a même réussi à mettre Ziguinchor dans cette anarchie. Redoutant le pire, il était allé se réfugier dans sa ville. À son arrivée, ses militants ont réussi à bunkeriser son domicile. Tout le quartier est barricadé et placé sous la surveillance de comité de vigilance. Cette ville, autrefois calme, était le théâtre de violents affrontements qui ont fait deux morts (un policier et un jeune). Cette partie du pays était aussi devenue méconnaissable.

Comme s’il n’était pas satisfait, le PROS (Président Ousmane Sonko) a fait cap sur Dakar. Le leader de Pastef veut en finir avec Macky Sall. Pour cela, il compte encore sur une jeunesse perdue. Depuis que Sonko a été livré chez lui à la Cité Keur Gorgui, des manifestations sont notées dans quelques endroits. Les domiciles des dignitaires du régime sont pris pour cible. La maison de Matar Bâ à Liberté 6 a été attaquée par des manifestants. Pas moins de six (6) véhicules ont été incendiés.

Le domicile de Serigne Mbaye Thiam n’a pas échappé à la la furie des jeunes manifestants. Et ces jeunes semblent déterminer à lever le blocus autour de la maison du leader de Pastef. Sur les réseaux sociaux, ils projettent de faire du 31 mai et du 1er juin des journées noires. Pastef veut tout bloquer pour libérer leur leader qui est sous l’emprise des forces de l’ordre depuis dimanche. Des manifestations qui risquent de plonger le pays dans le chaos recherché par le maire de Ziguinchor.

Si Ousmane Sonko et son parti ont réussi à faire du Sénégal un no man’s land, c’est parce que l’État l’a laissé faire. Depuis mars 2021, Macky Sall et son gouvernement ont laissé Sonko franchir toutes les limites raisonnables et légales. Le patriote en chef a réussi à se créer un empire au cœur de la République. Sonko a même le droit de vie et de mort sur ses adversaires. Toutes les personnes qui ne sont pas avec lui sont systématiquement lynchées sur les réseaux sociaux.

Sur la voie du «Gatsa Gatsa», Sonko veut maintenant en découdre avec l’Etat. Son objectif final c’est déloger Macky Sall. Face à la situation, l’Etat est obligé d’être fort. Si le gouvernement flanche, l’anarchie et le chaos prôné par Sonko vont mener le pays à sa perte. Que le pays soit à feu et à sang ne dérange pas le leader de Pastef. Le véritable projet du maire de Ziguinchor c’est la destuction.

Le patriotisme de Ousmane Sonko est sujet à condition. Le maire de Ziguinchor mène le pays vers des lendemains incertains. La violence prônée par Pastef est nouveau dans le landerneau politique. Le maire de Ziguinchor a veut incontestablement déstabilisé le pays. Il devient impérativement de l’arrêter.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru