Abass Fall : « Nous n’avons pas pu voir Ousmane Sonko »

Nous avons été à la cité Keur Gorgui aujourd’hui pour voir le PROS (Président Ousmane Sonko). Nous avons été attaqués par les FDS à coups de grenades lacrymogènes comme d’habitude. Nous avons aussi vu sur le terrain des nervis protégés par les gendarmes aux alentours du Siège du PRP. Chose extrêmement grave que nous avons dénoncée.

C’est inacceptable que des gendarmes regardent des nervis opérer et attaquer des civils et de surcroît un député du peuple sans intervenir. Pire ils leur ont permis de garder ses gourdins et autres armes dans leur véhicule . Nous avons été témoins Guy Marius Sagna et moi d’un tel fait et nous sommes intervenus pour nous interposer.

Nous n’avons plus de FDS de la République mais nous avons des FDS de Macky Sall dont les patrons sont des nervis. C’est une honte que de voir cette scène se dérouler sous leurs yeux eux qui sont censés nous protéger . Ils n’ont pas levé un seul doigt. C’est ça le Sénégal.

Nous n’avons pas pu accéder au domicile du PROS et ne nous savons jusqu’à présent pas où il se trouve et dans quelles conditions il est. Nous tiendrons Macky Sall responsable de tout ce qui lui arrivera.

Nous exigeons la levée des Barrières de la honte et nous réclamons la libération immédiate du PROS parce qu’il est en prison actuellement.

Demain nous y retournerons encore.

La résistance constitutionnelle est un droit et nous allons en user

Sonko Président en 2024

Abass Fall