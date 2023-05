Sonko est fichu…plus personne ne le défend ! 

Ousmane Sonko n’est plus que l’ombre de lui-même. A quelques mois de la présidentielle, le patron du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) fait face à de nombreux problèmes. Les déboires judiciaires dans lesquels il s’est engouffrés, sont en train de le mener à sa perte. Pour ne rien arranger, le maire de Ziguinchor perd ses plus grands souteneurs. Son entourage se vide au moment où le pouvoir multiplie les assauts.

Ousmane Sonko a de sérieux problèmes ! Le PROS (président Ousmane Sonko) vit les derniers instants de sa gloire éphémère. Il est condamné dans l’affaire Prodac à six (6) mois de prison avec sursis et 200 millions de dommages et intérêts. Cette condamnation compromet les chances du maire de Ziguinchor pour 2024. Avec le nouveau code électoral, Sonko est déjà éliminé de la course présidentielle. Il a perdu son éligibilité. En français simple, il ne peut plus être candidat pour l’élection présidentielle.

Le verdict de l’affaire Adji Sarr fixé au 1er juin va achever le Patriote en chef. Sonko risque d’être condamné pour viol dans ce dossier. Il risque jusqu’à dix (10) ans de prison. Face à la tempête qui va s’abattre sur lui, le PROS a lancé une résistance. Ousmane Sonko veut pousser Macky Sall à se salir les mains s’il veut l’arrêter. Le maire de Ziguinchor compte sur les jeunes pour déloger le locataire du Palais de son piédestal. Mais cette révolution est en panne.

Ousmane Sonko est humilié à chacune de ses sorties. La dernière en date, c’est ce dimanche. Le leader de Pastef a été interpellé par les éléments du Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (GIGN). Sonko a été extrait et acheminé à Dakar sans que son entourage ne sache où il était. Le PROS, l’homme le plus protégé, a été appréhendé dans un véhicule banalisé à hauteur du village de Thiac par les forces de défense et de sécurité.

Une interpellation qui prouve que les Patriotes n’ont pas encore ce qu’ils faut pour déloger Macky Sall. Ousmane Sonko est défendu par des partisans de réseaux sociaux. Ils se cachent derrière leur clavier pour aboyer. Ils ne font que piailler à longueur de journée. Quand il s’agit d’être des Patriotes de terrain, ils sont tous abonnés absents. Seuls quelques jeunes se font tuer dans les rues au moment où les leaders de Pastef se cachent derrière leur téléphone. Outhmane Diagne dirige cette armée virtuelle.

Le membre de la mafia Kacc Kacci se cache depuis qu’il a été convoqué. Ce qui ne l’empêche pas de jouer aux troubles fêtes. Il incite les jeunes à la révolution au moment où il se terre dans son petit trou. C’est sur ce genre de personne que Sonko compte pour déloger le locataire du Palais. Avec de tels poltrons, le maire de Ziguinchor ne sortira pas de la Cité Keur Gorgui.

Au moment où Sonko se faisait transporter gratuitement à domicile, les leaders de Pastef étaient sans voix. Les personnes censées rassurer les troupes n’avaient aucune information à livrer à leurs militants. Il a fallu que des personnes du pouvoir fassent des publications pour que les Patriotes sachent que leur «champion» était, une fois de plus, entre les mains des forces de l’ordre. Ce qui prouve que les autorités ont percé les défenses du leader de l’opposition dite radicale.

Ce qui s’est passé dans la journée de ce dimanche doit servir de leçon à Ousmane Sonko. Le leader de Pastef ne détient pas le monopole du pouvoir. Il n’a pas ce qu’il faut pour lancer une révolution. En acheminant Sonko à Dakar, le ministre de l’Intérieur a prouvé que force reste à la loi. Le PROS est dénudé de toute protection. Le bureau politique et la cellule de communication de Pastef doivent démissionner car ils ont été irresponsables et complices de ce «kidnapping présidentiel». Leur manque d’informations est une grosse erreur.

La jeunesse a complètement tourné le dos à Ousmane Sonko. Si réellement Ousmane Sonko avait sa puissance d’antan, personne n’aurait pu le balader en toute impunité. Le leader de Pastef est fini. Le 1er juin n’augure rien de bon pour lui !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru