Présidentielle 2024 : Le Model de Ibrahima Sall est partant 

En Assemblée générale, le week-end dernier, le mouvement pour la Démocratie et les Libertés (Model) a annoncé sa candidature pour la présidentielle de 2024.

«Vu les délibérations des différentes structures du parti et en accord avec la base, l’Assemblée générale a décidé à l’unanimité d’entériner la participation du parti à l’élection présidentielle du 25 Février 2024», mentionne la résolution finale remise aux journalistes.

À cet effet, de larges concertations ont été entamées avec différents partis politiques et organisations de la société civile afin de rendre effective la participation du parti à toutes les prochaines joutes électorales. Les modalités et de cette participation seront arrêtées très prochainement et portées à la connaissance des populations. Dans ce sillage, l’ensemble des participants adresse une motion de félicitation au président Ibrahima Sall qui n’a ménagé aucun effort pour la réussite de cet évènement et qui a toujours œuvré pour le bon fonctionnement du parti.

«A l’issue des travaux portant sur la réorganisation du parti menés par le comité stratégique depuis le mois de Mai 2022, en étroite collaboration avec le président du parti, une nouvelle feuille de route a été dessinée pour relancer les activités, et réaménager les différentes structures.

Aujourd’hui le Sénégal, notre cher pays traverse une crise politique, économique, sociale et culturelle. Il s’y ajoute une dégradation des valeurs, accentuée par une utilisation inadéquate des réseaux sociaux surtout par les jeunes. Les difficultés rencontrées par les populations et qui ne trouvent pas de solutions sont de plus en plus nombreuses», renseigne l’ancien ministre Ibrahima Sall.