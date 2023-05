Caravane de Sonko : Macky doit punir les ministres et DG des villes où…

Ousmane Sonko vient de lancer sa caravane de la Liberté qui est partie de Ziguinchor pour rallier Dakar. Le leader de Pastef devrait passer par plusieurs villes du Sénégal pour rejoindre la capitale. Ce voyage d’Ousmane Sonko de Ziguinchor vers Dakar est un véritable test de popularité pour l’opposant radical mais aussi pour la mouvance présidentielle qui se dit maître de certaines localités après les Législatives. Mais Sonko démontre que dans certaines villes gagnées par Benno Bokk Yaakaar, il a fait un raz-de-marée comme à Kolda. Macky Sall devra être impitoyable avec certains responsables politiques de sa mouvance qui lui mentent et faute de mobilisation.

Ils ont laissé Ousmane Sonko traverser sans coup férir leur localité qu’ils prétendent contrôler…

Ousmane Sonko se transforme comme étant une bête qui, traquée et dos au mur n’a plus aucun choix que d’engager le combat pour s’échapper de la mort. Ousmane Sonko sait qu’il est un homme dont la carrière politique est sérieusement compromise. Il est accusé de viols répétitifs et de menaces de mort par une jeune fille qui était masseuse dans un salon de beauté qu’il avait l’habitude de fréquenter.

Une bête qui se sent traquée

Quelle triste histoire pour un homme politique qui aspire à diriger le Sénégal, et qui s’arroge le droit de donner des leçons à tous les membres de la classe politique. Depuis qu’il lui a été collé le titre de chef de l’opposition, et qu’il y a eu des vagues populaires qui lui ont fait échapper de la prison, suite à la plainte portée contre lui pour viols répétitifs et menaces de mort, Ousmane Sonko ne se fixe plus de limite et se prend pour quelqu’un qui dicte sa volonté au Sénégal.

Tel un couard, Ousmane Sonko qui a perdu toute chance de mobilisation populaire à son endroit à Dakar, depuis qu’il est entré en bisbilles avec Barthélémy Dias, s’était réfugié à Ziguinchor au moment de son procès dans l’affaire Sweet Beauté. Seulement, Ousmane Sonko, telle une bête traquée, après être sûr qu’il va être condamné rien que pour sa fuite pour ne pas se présenter à la barre du tribunal, a entamé un ultime combat. Il a lancé le défi de rallier Dakar à travers une caravane.

Ousmane Sonko a donc lancé une campagne intitulée la « caravane de la liberté ». L’ambition est de rallier Dakar depuis Ziguinchor à travers une mobilisation populaire. Ousmane Sonko a défié le Président de la République Macky Sall qu’il menace de déloger du Palais, en même temps qu’il a démontré que désormais, que c’est lui le véritable homme politique populaire du Sénégal.

Ousmane Sonko a publiquement déclaré devant les populations à Ziguinchor qu’il allait lancer sa « Caravane de la liberté » pour rallier Dakar, tout en invitant les populations à l’accompagner dans son aventure. Ousmane Sonko a failli réussir son opération « folle » de défiance des Institutions de la République n’eût été le professionnalisme et le génie du ministre de l’Intérieur qui a mis fin à l’épopée des Patriotes…Une véritable prouesse réalisée par les services du Ministre Antoine Diome qui ont extirpé et acheminé Sonko à Dakar sans effusion de sang…

Ousmane Sonko est un illuminé

Ousmane Sonko est un véritable illuminé qu’il faut freiner. En attendant son séjour en prison en cas de condamnation dans cette affaire du Sweet Beauté dont le délibéré est fixé au 1er juin, Ousmane Sonko cherche à mettre la pression sur le Président de la République Macky Sall. Et, il faut dire qu’à travers sa pompeuse campagne de « Caravane de la liberté », il a véritablement atteint son objectif. Pour le moment ; c’est lui qui gagne sur tous les tableaux.

Dans toutes les localités où il est passé pour rallier Dakar, aucun responsable qui bénéficie pourtant de toutes sortes de privilèges de la part du Président de la République Macky Sall, n’a été capable de se dresser sur son chemin. Ousmane Sonko a véritablement roulé en roue libre. Il a réussi dans l’objectif qu’il s’était fixé, à savoir que nul ne pouvait l’empêcher de l’atteindre.

Partout où il est passé, les responsables de l’Alliance pour la République (APR) ont été incapables de relever le défi lancé par le maire de Ziguinchor. Voilà que l’homme traverse triomphalement leur localité. Tout ça parce que les responsables locaux de l’APR qui sont pourtant ministres ou alors DG s sont lamentablement débinés. Ils bénéficient de tous les privilèges et de tous les moyens qui doivent leur permettre de faire face à un illuminé comme Ousmane Sonko.

Virer les responsables qui n’ont pas réussi à faire face à Sonko

Le slogan » où Sonko passe, les républicains trépassent » s’est traduit par une véritable réussite pour le responsable du Pastef. Face aux responsables de la mouvance présidentielle incapables de lui tenir tête, Ousmane Sonko s’est offert une véritable promenade dans leurs localités pour rallier Dakar. Pourtant, ce sont eux qui sont les plus prompts à crier partout et à se vanter d’être majoritaires dans leurs localités respectives.

Où se trouvait Mame Boye Diao, le maire de Kolda et qui s’approprie le titre de Roi du Pakao, a été incapable de se dresser face à Ousmane Sonko. Lors du passage de la caravane de Sonko, pas l’ombre de Mame Boye Diao ni de ses partisans. Ils étaient tous terrés dans les bois. Pourtant Ousmane Sonko, à l’opposé, a voulu passer à Tamba mais les jeunes de cette localité ont réussi à hausser le ton pour se montrer prêts à en découdre avec lui. Sidiki Kaba et Mamadou Kassé ont tout simplement menacé d’envoyer Sonko vers les sables mouvants.

Macky Sall doit en tirer la leçon et sévir contre tous les responsables à qui il a accordé toutes sortes de privilèges et de moyens, mais qui se sont montrés impuissants lorsque, le leader de Pastef traversait leurs localités respectives. Ousmane Sonko a triomphé à travers sa « Caravane de la liberté » dans des localités dont pourtant Benno Bokk Yaakaar (BBY) se prévaut d’avoir gagné lors des dernières élections locales.

L’inaction des responsables de Benno est un signe que tout est train de basculer en faveur du leader de Pastef. Dans ce tableau sombre, une localité comme Mbour peut avoir un prétexte. La localité de Mbour a été gagnée par BBY avec Cheikh Issa Sall. Mais la ville de Mbour est toujours sous l’emprise des jeunes de Pastef à chaque manifestation, comme si la mouvance présidentielle était quasi absente. Le maire Cheikh Issa Sall qui est aussi DG de l’Agence de Développement Municipal (ADM), avec tous ses moyens mis à dispostion par Macky Sall, ne contrôle plus la ville de Mbour. Pastef y règne en maître.

La principale leçon, c’est que : Macky Sall doit virer tous les responsables qui ont été incapables de se dresser face à aux Patriotes « fous » de Pastef…

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn