Les Universitaires Républicains dressent un bilan sombre des 100 jours de Diomaye

Le Réseau des Universitaires Républicains (RUR), « en sa qualité de structure d’alerte, de veille et de contribution » s’est réuni ce 24 juillet, pour examiner l’actualité politique nationale « marquée par les trois premiers mois, soit cent jours du tandem Diomaye-Sonko ».

« En dépit des espoirs et de la tolérance légendaire de nos compatriotes, force est de reconnaître que le nouveau pouvoir n’a pas eu d’état de grâce à cause de sa gouvernance empruntée faussement intitulée ‘jubjubaljubbanti’ suscitant de sérieux et graves inquiétudes du fait des nombreux errements, des contradictions flagrantes et des reniements retentissants. Le RUR constate sans grande surprise qu’après avoir reconnu l’inexistence du fameux ‘projet’ vendu au sénégalais pendant 10 ans le duo Diomaye-Sonko a reconduit le PSE comme unique référentiel des politiques publiques du pays », lit-on dans leur communiqué.

Avant de poursuivre : « Le RUR rappelle avec fierté que le PSE qui a valu à notre pays des progrès incontestables depuis 2014 est un plan stable et robuste qui transcende certes les clivages politiques avec comme seul leitmotiv le bonheur du peuple sénégalais mais que sa mise en œuvre demande un minimum de cohérence dans l’action gouvernemental. Après 100 jours à la tête du pays les sénégalais ont découvert avec désarroi lors de la conférence de presse organisée à cet effet par le Président de la république que nos institutions plus particulièrement l’Assemblée Nationale, sont mises à rudes épreuves ».

Le RUR a, ainsi tenu à rappeler au Président Bassirou Diomaye Faye garant de la constitution que « la Déclaration de Politique Générale est une obligation constitutionnelle et qu’aucun subterfuge ne peut y soustraire son Premier Ministre ». Dans le même sillage le RUR dit avoir constaté « le lots de reniements des tenants du pouvoir sur les appels à candidature, le recours aux eurobonds, la présidence du conseil supérieur de la magistrature, l’homosexualité etc… »

« Sur le plan de la communication gouvernementale, le RUR exhorte le gouvernement à se débarrasser de son manteau d’opposant pour se consacrer aux préoccupations de nos compatriotes qui ont pour nom la santé, l’éducation, la formation, l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’emploi des jeunes, les inondations le financement des projets de développement des femmes, la protection et l’assistance aux sénégalais de l’extérieur… et non aux attaques et menaces contre les libertés, la presse et les entreprises créatrices de richesses », souligne le communiqué.

Et demande au gouvernement « de faire le point sur la distributions des intrants de la présente campagne agricole et les mesures entreprises pour secourir les populations dans les zones inondées ». Le RUR n’a pas manqué de féliciter « tous les nouveaux bacheliers du Sénégal et espère que les promesses de recrutement d’enseignants et de normalisation du calendrier universitaire faites par le gouvernement seront tenues« . Mais aussi « les étudiants de la première promotion des classes préparatoire du Sénégal pour leurs brillants résultats au concours internationaux et leur souhaite le même succès pour les concours nationaux. La création des classes préparatoires et le projet de construction du premier satellite sénégalais resteront des legs importants du PR Macky Sall aux futures générations de notre peuple« .