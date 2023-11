Amadou Ba : ses véritables adversaires en 2024…sortent de leur cachette

Décidément, Amadou Ba est devenu l’adversaire à abattre. Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar fait face à une grande résistance de part et d’autre. C’est comme s’il était la seule personne en course pour le fauteuil présidentiel. Chaque jour qui passe, ces ennemis tapis dans l’ombre se dévoilent. A moins de quatre mois, les masques tombent. Et le Premier ministre a la latitude d’apprécier les véritables personnes qui ne veulent pas le voir succéder au président Macky Sall. Face à la situation actuelle, il doit en tirer toutes les conséquences pour éviter de tomber dans le piège qu’on lui a tendu.

Il ne faut pas se voiler la face. Au sein de Benno Bokk Yakaar, l’unité est loin d’être ce que tout le monde en pense. Les membres de la mouvance présidentielle disent respecter le choix du chef de l’Etat. Mais ils ne l’appliquent pas. Une force de destruction silencieuse est en gestation au sein du camp du pouvoir. Elle fait l’impossible pour empêcher à Amadou Ba de succéder au mentor qu’il a servi depuis des années. Ces hommes et femmes se cachent derrière des sorties médiatiques pour attaquer leur propre candidat. Les mêmes erreurs qui les ont conduit aux résultats catastrophiques lors des élections locales et législatives.

Amadou Ba est combattu au sein de l’APR et ce n’est plus un secret de polichinelle. Des personnes se réclamant de l’APR dit Authentique font tout pour saborder la candidature du Premier ministre. Ils ne s’en cachent même plus. Leurs manœuvres se font à visage découvert. Et ils favorisent l’opposition qui pourraient les traduire devant les cours et juridictions du pays. Car faut le dire, de nombreuses personnes qui gravitent autour du chef de l’Etat n’ont pas eu une gestion limpide.

La sortie de Souleymane Jules Diop est l’exemple type de cette force de destruction au sein de l’APR. Repêché par le président Macky Sall, il s’oppose à la formation politique qui lui a permis de revenir dans le gouvernement. Jules n’a rien apporté ni sur le plan politique ni à la communication du régime. Au contraire, il a été un boulet pour le régime en place. Ces agissements du temps de Me Abdoulaye Wade ont poursuivi l’actuel locataire du Palais. Macky a dû recycler un ancien insulteur pour en faire un ambassadeur. Maintenant que la fin approche, il cherche une porte de sortie. Malheureusement, il n’a pas encore trouvé la bonne formule pour quitter la barque.

Mais Souleymane Jules Diop n’est pas le seul membre de Benno à s’opposer à Amadou Ba. Débarqué de la Poste, Abdoulaye Bibi Baldé suit la voie tracée par son camarade. L’ancien maire de Kolda pense qu’Amadou Ba «n’assure pas et ne rassure pas». Il va jusqu’à lui demander de revoir sa copie.

«Depuis qu’il a été choisi, les structures du parti et de la coalition à la base ont fini d’être profondément divisées avec un manque de concertation, de coordination et de communication. Bref, tout est confus et cette confusion a été empirée par son dispositif parallèle ou en marge du Benno avec des mouvements appelés partout DEBOUT. Les cas foisonnent à Louga, Sédhiou, Kaolack, Kolda, Dakar etc.», a-t-il expliqué dans une note.

«Nous invitons Amadou Ba, candidat du Benno et de la mouvance présidentielle, à revoir sa démarche et corriger les erreurs avant qu’il ne soit encore trop tard. En attendant, nous donnons rendez-vous très prochainement à la population du Fouladou.», rajoute-t-il. Une drôle de manière d’interpeller son candidat. Si tout ce qu’il a débité dans sa lettre est une vérité, il pouvait aller interpeller directement l’intéressé. Ou même Macky Sall qui a choisi de faire de lui son champion. Mais cette sortie est juste une manière de jeter le discrédit sur Amadou Ba.

Voilà les véritables adversaires de Amadou Ba. Ces personnes sont nichées au fond de Benno. Elles bénéficient de tous les avantages que leur procurent leurs postes. Au lieu de les utiliser pour une victoire éclatante au soir du 25 février, ils sont dans des dualités de bas étages. Une aubaine pour l’opposition. Elle n’a pas besoin de se casser la tête pour réussir à s’imposer. Elle n’a qu’à laisser les membres de Benno s’entretuer avant de ramasser les restes. Une bêtise qui leur avait coûté cher lors des élections précédentes.

Amadou Ba est ainsi averti. S’il ne prend les devants, il ne verra pas sa chute venir. Il a beau être le champion de Macky Sall, mais rien ne promet qu’il sera victorieux au soir du 25 février. Son parti travaille plus pour sa défaite que pour sa victoire. Il est impératif pour lui de revoir son entourage…tout en restant auprès de son mentor. Au moins le temps de la présidentielle. Une rupture dans le contexte actuel lui sera fatal !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru