Révélations : La « maladie » cachée de El Malick Ndiaye de l’ex Pastef…

Ousmane Sonko est en prison depuis le 31 juillet 2023. Ses fidèles lieutenant sont en fuite, en prison ou sous bracelet électronique. C’est le cas de El Malick Ndiaye, responsable du défunt parti Pastef. Cet homme joue pleinement son rôle depuis que son patron Ousmane Sonko est incarcéré à la prison de haute sécurité de Sébikhotane. Chargé de la communication de l’ex parti, il vient de s’attribuer le rôle de propagandiste. Une charge de trop pour cet homme qui cache une sérieuse maladie. Xibaaru vous dit tout sur la dangerosité de cet individu…

El Malick Ndiaye est le secrétaire national chargé de la Communication de l’ex parti dirigé par Ousmane Sonko. Il n’y a pas si longtemps, il a été libéré sous caution après avoir été inculpé pour « actes ou manœuvres visant à compromettre la sûreté publique et propagation de fausses nouvelles ».

Xibaaru va s’appesantir sur la propagation de fausses nouvelles pour vous dire qui est El Malick Ndiaye et quelle maladie il traîne. Dans un post récent, El Malick Ndiaye a affirmé avec menaces à l’appui ce qui suit : « Soyez rassurés que nous irons à la rencontre de tous les Sénégalais là où ils se trouveront. Si l’une de nos délégations est bloquée, le candidat du régime (Amadou Ba) sera déclaré persona non grata partout dans le pays. Quant à la diaspora, il ne faudra même pas rêver. Force restera au peuple comme on a affaire avec des hors-la-loi ! ».

El Malick Ndiaye est encore dans la diffusion de fausses nouvelles. Il ment et croit en son mensonge. Il est insatiable sous ce registre. El Malick Ndiaye est un menteur né. Mentir, c’est ce qu’il sait le mieux faire. C’est son passe-temps ou son sport favori. El Malick Ndiaye aime raconter des bobards, c’est ce qui le nourrit. Sinon, il n’aurait jamais existé. Il est champion de propagation de rumeurs.

Et c’est un habitué des faits. Si l’on prend ses propos ci-dessus, El Malick déclare que le PM Amadou Ba, candidat du régime, « sera déclaré persona non grata partout dans le pays ». Et sur quoi se base-t-il pour faire de telles allégations ? El Malick Ndiaye parle dans le vent, lui-même sait que jamais le peuple sénégalais ne va suivre ses délires. El Malick Ndiaye se met cependant en marge de la loi.

El Malick croit encore à la force de Pastef qui est dissous. Il croit que les Jeunes vont tout saccager. El Malick ment et croit que son mensonge est de la réalité. Et il parle de Diaspora…La diaspora est insignifiante avec 250.000 électeurs sur 7 millions inscrit au fichier électoral. Aujourd’hui, la diaspora violente est pourchassée en France, au Canada et aux Etats unis.

EL Malick est malade et il est atteint de mythomanie. La mythomanie est une pathologie caractérisée par des propos mensongers auxquels son auteur croit lui-même. L’individu élabore des scénarios, des événements, des actes et des personnages qui n’ont jamais eu lieu ou qui n’existent pas. Et El Malick Ndiaye est sérieusement atteint. Il ment matin, midi et soir.

Il est atteint d’une mythomanie dangereuse. El Malick appelle à l’insurrection. Alioune Tine, Sidiki Gassama et tous ces membres de la société civile prompts à condamner l’Etat du Sénégal sont entrés en connaissance des menaces de El Malick Ndiaye, ne bronchent pas. Or, El Malick Ndiaye s’est mis sous le coup d’une éventuelle autre poursuite judiciaire. El Malick Ndiaye est un récidiviste. Non seulement, c’est un mythomane mais il fait l’apologie de la violence.

Certes, il parle dans le vent car aucun Sénégalais ne va descendre dans la rue pour suivre son appel à l’insurrection, car il est insignifiant et est un mythomane avéré, seulement il convient de le remettre définitivement à sa place. El Malick Ndiaye doit répondre de ses propos devant le Procureur de la République.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn