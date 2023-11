Souleymane Jules Diop tire sur Amadou Ba…Tout ça pour une audience !

Incroyable mais vrai ! Souleymane Jules Diop est un politicien « méchant » qui sait utiliser ses qualités de journaliste pour « descendre » tous ceux qui ne sont pas d’accord avec lui ou qui ne répondent pas à ses sollicitations. Gare au politicien qui ne répondrait pas à ses appels. Et cela, les services de la primature en ont pris pour leur grade. Souleymane Jules Diop (SJD) vient d’attaquer leur patron sur un plateau télé. Et il n’y est pas allé de main morte. Un ambassadeur nommé par le Président qui critique son patron et piétine le « choix » de ce dernier ! Et ce n’est pas tout, il plaide la cause du pire ennemi de Macky.

Invité d’une télé hier dimanche, l’ambassadeur du Sénégal à l’UNESCO, Souleymane Jules Diop s’en est pris au Premier ministre Amadou Ba et aux autorités de ce pays sur le cas Sonko. Mais avant cela, Souleymane Jules Diop s’est permis même de faire un commentaire désagréable sur l’acceptation par le Président de la République du choix porté sur lui pour devenir Envoyé spécial du Pacte de Paris pour la Planète et les Peuples (4 P). Un Souleymane Jules Diop, très prétentieux au point de dire que son patron a choisi à son…insu.

« J’avais pensé que le seul poste que Macky Sall devrait occuper, c’est celui de Secrétaire général de l’ONU. Et je lui ai dit. Je lui ai dit de n’accepter aucun poste Monsieur le Président. Et je pensais qu’il allait prendre 2 années et se préparer à cette fonction. Il a un mérite. C’est de parler à tout le monde et de s’entendre avec tout le monde…. Je trouve qu’il ferait un bon candidat pour le poste de Secrétaire général des Nations Unies. Ceci dit, il a choisi à mon insu, je lui aurais dit de ne pas l’accepter. Pour moi, Envoyé spécial c’est peut-être un petit pas vers quelque chose de plus grand… » a-t-il martelé.

A quel jeu joue Souleymane Jules Diop ? Toujours ambassadeur du Sénégal à l’UNESCO, l’homme n’a pas de réserve. Il attaque tout et remet en cause les décisions de l’Etat. Il n’y a pas que le Président de la République qui en a pris pour son grade au cours de son intervention sur le plateau du Grand Jury de la RFM de ce dimanche. Amadou Ba a subi les foudres de Souleymane Jules Diop. Amadou Ba est le choix du Président. Souleymane Jules Diop vient de lui rentrer dedans.

« Je le trouve amorphe. Je trouve qu’il ne montre pas assez aux Sénégalais, aux gens de sa majorité, qu’il a les épaules, qu’il a l’étoffe » a dit SJD. C’est comme si c’est un adversaire de Amadou Ba à l’élection présidentielle qui parle. Souleymane Jules Diop travaille désormais comme étant un ennemi du Premier ministre, candidat de Benno Bokk Yaakaar à l’élection présidentielle de février 2024.

Mais pourquoi, Souleymane Jules Diop se comporte-t-il ainsi et tire à tout va sur Amadou Ba ? Xibaaru a fait ses investigations. Selon notre source, Souleymane Jules Diop, présent au Sénégal depuis une dizaine de jours, a sollicité une audience pour voir le Premier ministre. Trop chargé et en tournée économique, le Premier ministre ne pouvait pas le recevoir. Alors SJD a trouvé bon d’aller sur un plateau télé pour attaquer le PM. Quelle bassesse ! Rappelons aussi qu’il avait fait la même chose contre Macky Sall.

Et ce n’est pas tout. Souleymane Jules Diop accuse l’Etat de ne pas respecter les droits de Sonko. « Je souhaite que ses droits soient respectés totalement. Je crois que pour nous même qui sommes là, pour nous même qui sommes des acteurs de la vie publique, c’est dans notre intérêt que les droits de Ousmane Sonko soient respectés totalement et entièrement. » a-t-il dit sur RFM.

Mais où était SJD quand Sonko appelait à l’Insurrection ? Il n’a jamais condamné tous les actes repréhensibles commis par Ousmane Sonko qui a défié les institutions de la République. Au contraire, SJD soutient même qu’il avait demandé à un membre de l’ex-Pastef de dire à Ousmane Sonko d’aller répondre devant la justice dans l’affaire Sweet Beauty pour lui éviter une condamnation par contumace qui le priverait son éligibilité. Souleymane Jules Diop donne tout l’air de rouler en douce pour l’opposition.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn