Les patriotes préparent leur « dernier soulèvement » populaire

Ousmane Sonko a la baraka ! Même du fond de sa cellule et coupé de tout le monde, son nom continue de retentir. L’ex parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) refuse de mourir avec sa dissolution. Les partisans du maire de Ziguinchor préparent une grande offensive pour revenir dans le jeu politique. Un «grand soulèvement» est prévu par les patriotes. Ce sera le dernier acte qu’ils poseront dans leur combat pour la participation du maire de Ziguinchor à la présidentielle de 2024.

Le tout nouveau ministre de l’Intérieur fera face à son véritable baptême de feu. Après avoir été réduits au silence sous l’ère Antoine Félix Diome, les patriotes reprennent leurs habitudes. Ils promettent de donner à Sidiki Kaba son véritable combat. Et ce sera pour le 17 novembre 2024. Les soutiens du maire de Ziguinchor, envoyé en prison depuis juillet 2023, préparent un grand rassemblement pour cette date. Ce, pour pousser la Cour Suprême à annuler le refus de la Direction générale des élections (DGE) de délivrer au mandataire de l’ex Pastef les fiches de parrainage pour la présidentielle de février 2024.

Connus pour leur forte capacité à mobiliser, les patriotes ne font plus feu et flamme depuis l’arrestation de Sonko. Alors, ils comptent changer la donne. Dans un communiqué, les Leaders Alliés du Candidat Ousmane Sonko (LACOS) ont lancé un appel pressant au peuple sénégalais en faveur d’une mobilisation générale le vendredi 17 novembre 2023 à partir de 15h. « Cet appel vise à rassembler la population dans les 46 départements, les communes, et même au sein de la diaspora. Les objectifs clés de la mobilisation sont la libération de Sonko et sa réintégration dans le processus électoral », lit-on sur le document.

Ce mot d’ordre est partagé depuis quelques jours par les patriotes sur les réseaux sociaux. Pour El Malick Ndiaye, Ousmane Sonko démarrera ses parrainages après le 17 novembre. «Soyez rassurés que nous irons à la rencontre de tous les Sénégalais là où ils se trouveront. Si l’une de nos délégations est bloquée, le candidat du régime sera déclaré persona non grata partout dans le pays. Quant à la diaspora, il ne faudra même pas rêver. Force restera au peuple comme on a affaire avec des hors-la-loi !», menace t-il.

Force est de constater que le mot d’ordre est bien passé sur les réseaux sociaux (voir captures). Cette fois-ci les patriotes semblent déterminer à en découdre. Affiches, vidéos et publications, rien n’est laissé au hasard. Un véritable appel à la mobilisation est lancé. Même Niit Doff, récemment élargi de prison, a invité ses camarades patriotes à se mobiliser pour le 17 novembre. Une date devenue le nouveau repère des membres de l’un des plus grands partis d’opposition au Sénégal.

Le 17 novembre prochain va sceller le sort de Ousmane Sonko. Si la Cour suprême suit la DGE, le maire de Ziguinchor sera définitivement exclu de la course pour 2024. Mais si la Cour déboute la Direction Générale des Élections, cela risque de chambouler le planning de la collecte de parrainages. Les connaissant, les partisans de Sonko vont vouloir avoir le même temps que les autres candidats à l’élection. Ce qui est impossible vu le contexte actuel. D’ailleurs, les autres candidats se partagent déjà les parrains disponibles sur le fichier électoral.

En annonçant ce rassemblement, les patriotes viennent de donner du travail au nouveau ministre de l’Intérieur. Depuis qu’il a pris fonction, Sidiki Kaba est devenu inexistant. Personne ne le voit ni ne l’entend. Chose normale, son prédécesseur avait calibré les choses avant de partir. Mais avec les changements opérés par le président Macky Sall, les partisans de Sonko veulent tâter le pouls avec Me Kaba. S’ils s’imposent le 17 novembre, c’est fini pour le régime. Les membres de l’ex Pastef n’enlèveront plus leur pied de la pédale. Ils vont accélérer la cadence.

Ce, jusqu’à la libération de leur leader. Où alors qu’ils rejoignent leurs autres camarades en prison. Quoiqu’il en soit, Sidiki Kaba n’a pas à rater son baptême de feu. La stabilité du pays est entre ses mains. Un seul faux pas de son côté et le Sénégal sera plongé dans une crise électorale sans fin. L’ancien ministre de l’Intérieur lui a déjà montré la voie à suivre. L’État n’a pas à faiblir face à la menace qui le guette !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru