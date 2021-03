« Les vices d’un seul homme ne doivent pas déstabiliser notre nation », selon…

Les vices d’un seul homme et ses manipulations ne doivent pas déstabiliser notre nation.

Suite aux manifestations violentes notées après l’appel à l’insurrection lancé par Ousmane SONKO de PASTEF, la coalition BBY et la majorité présidentielle en France condamnent les saccages et pillages sur des biens publics et privés à Dakar.

En aucun cas, des manifestations ne doivent servir de prétexte pour voler et détruire ce sur quoi des milliers de sénégalais comptent pour vivre. Au pays de SENGHOR, symbole de la tolérance et de l’ouverture, d’Abdoulaye WADE, combattant d’une économie ouverte au monde et pour tous les peuples, on ne doit pas s’attaquer aux investissements qui font la fierté de notre pays.

Les manifestations, si elles ne peuvent pas être évitées en ces temps de pandémie, doivent demeurer pacifiques.

Faut-il rappeler que les violences urbaines ne sont que la volonté d’un homme qui, après avoir calomnié, accuser des fils du Sénégal, soutenu par des forces occultes pour rendre réel la malédiction du pétrole, s’allie avec des bandits, en ces temps de crise sanitaire et économique, pour détruire tout ce qui symbolise le Sénégal. Notre stabilité et notre cohésion nationale ne doivent pas être remises en cause par PASTEF et ses alliés anti-Sénégal.

Nous disons non à l’utilisation d’enfants par Ousmane SONKO pour échapper à la justice. Nous disons non à la gestation d’une guerre civile en Casamance par ce même Ousmane SONKO, pour ses intérêts personnels.

Nous déplorons la lâcheté d’individus établis à l’étranger et particulièrement en France qui appellent à brûler le pays, en usant de fake-news éhontées. Nombreux parmi eux ne possèdent plus la nationalité sénégalaise. Ils se targuent d’être des patriotes alors qu’ils ne possèdent ni carté d’identité ni passeport sénégalais. Evitons le patriotisme de circonstances comme le disait cheikh Anta DIOP.

Macky SALL n’est pas le responsable de leur mal être là où ils vivent qu’il soit en Europe, en Egypte ou aux Amériques. Le monde doit savoir que la violence qu’ils encouragent, ils en seront préservés quoiqu’il arrive. Raison pour laquelle ils la souhaitent.

Pouvons-nous ne pas nous indigner des dérives de ceux qui se réclament de la société civile mais qui sont en réalité des politiciens encagoulés et incapables d’exister dans un parti politique? Ces personnes se contredisent. Leur inconstance est flagrante. Pour quelles raisons veulent-elles que la justice n’aille pas jusqu’au bout pour une jeune fille orpheline? Est-il moralement acceptable de faire pression sur les juges sous couvert de la nécessité de protéger un homme politique?

Que dire de ces opposants incapables de faire des propositions utiles aux sénégalais mais prêts à exposer des jeunes au coronavirus par des rassemblements intempestifs? Ce qui est déplorable, c’est que ces politiciens insignifiants ne croient pas à SONKO. Ils attisent le feu, pour encore une fois, tromper les sénégalais de bonne foi et ainsi exister politiquement. C’est malsain.

Quant à ceux qui demandent au président d’arrêter la justice, ils dénient la séparation des pouvoirs. Ils demandent à Macky d’affaiblir notre plus haute institution au profit d’un seul homme et de son ambition présidentielle. Ousmane SONKO est assez petit pour pousser le chef de l’État à commettre un acte aussi grave.

SONKO est-il plus intéressant que Nicolas Sarkozy, ancien président condamné sans qu’un seul Français sorte dans la rue? Est-il plus important que Dominique Strauss Kahn qui, à la veille des élections, a été menotté puis envoyé en cellule suite aux accusations d’une femme de chambre au Etats unis? Lui à qui la présidence française était promise, lui le plus haut responsable de la finance mondiale, n’avait entraîné aucun blessé dans sa chute, encore moins un mort. Il n’était pas lâche. Il n’avait pas appelé à la révolte. Il avait assumé, puis avait tiré les conséquences de son comportement (avoir ouvert la porte à une simple femme de ménage), pour aller répondre devant la justice et laver son honneur.

SONKO qui violait le couvre-feu, mettait sa capuche pour se rendre dans un lieu d’une réputation si mauvaise, aurait dû adopter la même posture au lieu d’accuser un président pour qui il ne constitue aucun danger politique.

Aux jeunes manifestants que l’on sacrifie pour les caprices d’un homme politique irresponsable, nous rappelons que, de 1960 à maintenant, des citoyens ont toujours péri pour des causes qui ne sont pas les leurs. Refusez de vous faire manipuler par un lâche qui vous demande de mourir pour ne pas répondre à la justice. Refusez de vous faire tuer car vous serez les seuls perdants comme ce fut le cas dans le passé. Refusez d’être dans le cercueil inutilement pour un homme qui craint de passer une seule nuit en prison.

Aux parents dont des politiciens à la quête d’une carrière dans le Parti PASTEF incitent les enfants à aller dans la rue, en lieu et place des salles de classe, refusez que l’on détruise la scolarité de vos filles et fils. Ne laissez pas vos enfants aller manifester pour un homme politique qui paie plusieurs gardes corps pour ses deux épouses et ses enfants.

Nous appelons le président Macky SALL à ne pas écouter ceux qui veulent qu’il arrête la procédure judiciaire. Sinon ce serait une trahison à son serment. Une injustice contre une jeune fille très modeste, sans maman, au profit d’un homme politique du système. Un désespoir pour tous les invincibles et les sans voix pour qui la justice reste le seul recours quand ils se sentent atteint dans leur dignité. Un précédent dangereux qui ferait que tout homme politique pourrait toujours se soustraire à la justice à tout moment, y compris pour ses crimes les plus odieux.

Enfin nous réitérons notre soutien à l’ensemble des Sénégalais durement touchés par les effets de la covid-19 et encourageons le président Macky SALL à continuer les efforts pour déployés depuis 2020.

Nos pensées vont à l’endroit des proches de victimes et des blessés à qui nous souhaitons un prompt rétablissement.

Fait à Paris 06 mars 2021

La coalition BENNO BOK YAAKAR France