L’état récupère WAE avec la complicité des actionnaires…Samuel Sarr sacrifié

L’affaire West African Energy (WAE) va entrer dans sa phase active avec la convocation des actionnaires qui devront voter la déchéance ou le maintien de l’actuel directeur Général (DG), Samuel Sarr, dans les liens de la détention préventive pour détournement présumé de 8,1 milliards. En cas de destitution, Samuel Sarr sera remplacé par un nouveau DG qui sera choisi par les actionnaires dont la majorité est téléguidée depuis une télécommande de la primature. L’Etat du Sénégal vient de récupérer le projet WAE conceptualisé, monté et achevé à 95% par l’ancien ministre Samuel Sarr sacrifié sur l’autel des intérêts de l’Etat.

Abraham a voulu sacrifier son fils Isaac mais Dieu a compris sa foi et lui a donné un bélier pour qu’il le sacrifie. Dieu a épargné la famille d’Abraham. Mais au Sénégal, on sacrifie ses génies, ses vaillants porteurs de projets, ses hommes et femmes d’affaires au profit d’intérêts politiques. On ne voit plus Bara Tall, le grand constructeur des autoroutes. On entend plus Khadim Ba, le petit génie de Locafrique (en prison). Et aujourd’hui, on ne sentira plus la présence du Golden Boy des finances Samuel Ameth Sarr, le meilleur conseiller financier de sa génération. Il vient d’être mis en prison pour un projet qu’il a monté de toutes pièces. Et tout ça au profit de qui ?

Ne dites surtout pas que Samuel Ameth Sarr a été mis en prison pour le bien du peuple. Il a monté son projet et est allé chercher le financement. Il est important de rappeler que WAE est une société anonyme de droit sénégalais au capital de 16 milliards de francs CFA, immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier de Dakar sous le n° SN-DKR-2019-B-31878. WAE réalise la plus grande centrale cycle combiné à gaz du Sénégal avec une capacité installée de 366 MW pour un coût total de 283 milliards de francs CFA.

Le montage de Samuel Sarr

Le capital de 16 milliards a été apporté par le privé Sénégalais. Il s’agit de Samuel Sarr, Arona Dia, Khadim Ba, Abdoulaye Dia, Moustapha Ndiaye et la SENELEC. Mais le financement de 283 milliards a été trouvé par Samuel Sarr qui est allé chercher des partenaires financiers pour réaliser ce projet à 95% aujourd’hui. WAE a reçu un certificat de conformité environnemental et une autorisation de construire. Elle a également obtenu l’arrêté d’agrément du projet au Code des Investissements délivré par le Ministère chargé des Finances et la licence de Production et de vente d’énergie électrique lui a été délivrée par le Ministère en Charge de l’Energie.

L’œuvre gigantesque de Samuel Sarr

Cette centrale d’une capacité totale de 366 MW avec une puissance contractuelle de 300MW est composée de deux turbines à gaz et leur chaudière de récupération couplée à une turbine à vapeur. Les deux Turbines à gaz (TAG1 et TAG2) sont totalement installées. Les tests pour la mise en service sont en cours. La Turbine à Gaz n°2 (TAG 12) prête pour le premier allumage. Les tests électriques et contrôle commande avant allumage ont été faits. Ce projet exécuté en 3 années et demi permettra de participer à l’augmentation de la demande électrique croissante et la mise en œuvre de l’accès universel à l’électricité »…

La récupération

Après avoir réussi avec brio tout ce travail et réalisé ce projet à 95%, on accuse Samuel Sarr de détournement à la veille du lancement de la centrale, on le met à l’écart (en prison), on le destitue, et on le remplace…Et hop la centrale tombe entre les mains de la puissante machine de l’état. Les actionnaires voteront pour la destitution de Samuel Sarr. Trois actionnaires sont téléguidés par une télécommande. Et ils seront majoritaires face aux voix de Samuel et d’un autre actionnaire. Samuel Sarr ne sera plus Dg de WAE après cette réunion des actionnaires. Et un nouveau DG téléguidé sera nommé. Et pis, l’investissement de Samuel Sarr sera confisqué pour rembourser le détournement dont on l’accuse.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn