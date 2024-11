C’est chaud pour Diomaye et Sonko…la colère des sénégalais fait grand bruit

Le duo Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko déroule son agenda. Le Président et son premier ministre font cap sur 2050. S’ils ont réussi, c’est parce que le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a réussi à écraser toute résistance. Mais les nouveaux tenants du pouvoir ne pensaient sûrement pas faire face à des adversaires plus coriaces. Le successeur de Macky et ses hommes ont devant eux de véritables problèmes qui pourraient causer des dégâts si des solutions ne sont pas trouvées.

Fin de l’état de grâce ! Après huit (8) mois d’accalmie, le front social est en ébullition. Et ce sont les étudiants qui mènent la résistance ces derniers jours. À l’université Assane Seck de Ziguinchor, les sénégalais ont eu droit à de véritables scènes de guérillas. Des étudiants ont laissé éclater leur colère contre le nouveau régime. Un régime qu’ils ont porté au sommet au prix d’énormes sacrifices. Ils ont décrété une grève illimitée pour dénoncer, entre autres, les problèmes d’hébergement et de restauration.

Face à cette volonté des étudiants, les forces de l’ordre sont intervenues dans ce temple du savoir. Ces affrontements ont fait d’énormes dégâts dans le campus. Ce qui a poussé le recteur à fermer l’université. Mais les grévistes ne décolèrent pas. Dans un communiqué, ils demandent le départ du ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Ils réclament aussi la tête du recteur. Les étudiants du sud bénéficient du soutien de leurs camarades des autres universités. Une situation étincelante qui risque d’exploser à la figure de Diomaye et Sonko.

Une situation qui a fait bouger les autorités. En Conseil des ministres, le Président Diomaye a rappelé au PM l’urgence de prendre toutes les mesures idoines afin d’assurer la continuité des activités pédagogiques et la stabilité sociale dans les universités et les établissements d’enseignement supérieur publics. Au ministre de l’Enseignement supérieur, Diomaye a demandé de mettre en œuvre, en relation avec les Recteurs et les Directeurs des Centres des Œuvres sociales universitaires, un plan d’urgence, sous la supervision du PM, pour la livraison, selon un calendrier maîtrisé, de tous les chantiers relatifs aux amphithéâtres, salles de cours, restaurants et pavillons engagés par l’Etat dans les universités publiques.

Mais ce n’est pas le seul secteur où la colère gronde. Le Syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social (Sdt-3S) menace d’aller en grève du 4 au 6 décembre. Les membres dudit syndicat disent avoir constaté aucune avancée significative sur leurs revendications. Les enseignants des universités publiques du Sénégal affiliés au Syndicat autonome de l’Enseignement supérieur (SAES) sont aussi en colère contre leur ministre de tutelle qu’ils accusent de ne pas avoir respecté les engagements pris lors de ses tournées dans les universités publiques, avec comme conséquences immédiates une perturbation des activités pédagogiques dans certaines universités.

Les Agents de l’administration refusent aussi de surseoir à leurs revendications. Ils prévoient une grève totale de 48 heures. Elle sera déclenchée le 30 novembre 2023. « L’objectif est de paralyser toutes les activités dans les 18 ministères concernés », font-ils savoir. Si on y ajoute la crise au port, on peut dire que le nouveau régime se trouve face à un véritable casse-tête chinois. Le climat social est très tendu au moment où le parti au pouvoir tient sa majorité.

Cette situation met en lumière les défis structurels profonds qui attendent Diomaye et Sonko. La crise dans le secteur de la santé et les tensions dans l’enseignement supérieur sont symptomatiques d’un malaise plus large lié à la gouvernance et à la gestion des services publics. C’est l’occasion pour le duo Sonko-Diomaye d’instaurer une relation de confiance avec les porteurs du «PROJET». Pour cela, il est nécessaire de répondre aux revendications légitimes de ces citoyens. Dans le cas contraire, le duo Diomaye-Sonko devra affronter ses véritables opposants.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn