Diomaye rompt «en douceur» avec la France…Enfin la souveraineté !

La France voit son avenir s’assombrir en Afrique ! Un nouveau vent souffle dans le Sénégal de Diomaye. De jeunes dirigeants ont pris le pouvoir. Pour ces hommes, l’heure est venue de revoir les relations entre le continent et l’ancienne puissance coloniale. Dans cette volonté de refaire les choses, certains pays ont opté pour une rupture brutale avec le pays dirigé par Emmanuel Macron. C’est ainsi que les forces militaires présentes au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont été chassés par les nouveaux hommes fort de ces États qui forment l’AES (Alliance des États du Sahel)

Contrairement à ces États, le Sénégal suit le mouvement à son rythme. Élu en mars 2024, le Président Bassirou Diomaye Faye a opté pour une reconfiguration des partenariats entre le Sénégal et la France. A la différence des militaires, le successeur de Macky Sall avance ses pions en douceur. Et de manière très intelligente pour un président qualifié de «novice». Cette rupture en douceur a été confirmée dans un entretien que l’actuel locataire du Palais de la République a accordé à deux médias français.

Dans cette interview, le Président Bassirou Diomaye Faye a été interrogé sur l’avenir de la présence militaire française au Sénégal, actuellement forte de 350 soldats. Et la réponse du chef de l’Etat semble séduire plus d’un. Il suffit de faire un tour sur les réseaux sociaux pour s’en apercevoir.

« En tant que Français, accepteriez-vous de voir des Sénégalais dans votre pays (la France) avec des chars, des véhicules militaires, et des uniformes sénégalais ? Et ce, au prétexte que, sur le plan historique, la France a pris des esclaves, colonisé et y est restée. Si vous inversez les rôles, vous comprendriez très mal qu’une autre armée, qu’elle soit chinoise, russe, sénégalaise ou autre, puisse établir une base militaire en France », a-t-il déclaré.

Mais Diomaye a précisé qu’il « n’y a pas encore de délai fixé ». « Si la France doit partir, cela sera communiqué d’abord aux autorités françaises. Elles auront la primeur de l’annonce ainsi que du calendrier qui sera établi pour ce départ », a-t-il ajouté à ses interlocuteurs. Cette réponse du président Diomaye c’est pour clairement dire aux français que leur présence ne rime pas avec le projet de souveraineté prôné par le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Comme quoi le départ de l’armée française est toujours d’actualité comme l’avait dit Ousmane Sonko en campagne pour les législatives.

Le Président Bassirou Diomaye Faye prend ainsi ses distances avec l’ancienne puissance coloniale. Cette rupture ne sera pas comme celle des militaires. Les nouvelles autorités veulent plutôt redéfinir leurs relations avec la France. Les Patriotes veulent réécrire l’histoire qui lie le Sénégal et la France. Si le leader de Pastef corse son discours envers cet allié, le chef de l’Etat à une tactique plus subtile. Le locataire du palais reste ainsi fidèle à son premier discours après son élection. Il faisait savoir aux partenaires que le Sénégal reste un partenaire fiable et ouvert à tout le monde.

Pour rester fidèle à la ligne souverainiste de Pastef, Diomaye pose des actes qui prédisent un avenir sombre pour la France. Cette rupture à la Diomaye a commencé depuis longtemps. Pour une première fois, un président sénégalais n’avait pas pris part au sommet de la Francophonie qui a eu lieu, cette année, en France. Diomaye s’était fait représenter par son ministre des Affaires étrangères. Yassine Fall, sur une chaîne française, n’avait pas manqué de souligner une divergence de vision politique entre la Francophonie et le Sénégal, notamment sur le dossier palestinien.

Au moment où la France cherche une nouvelle place au Sénégal, Diomaye cherche d’autres alliés. Depuis son élection, il s’est déplacé en Chine, aux Etats-Unis, en Arabie Saoudite et en Turquie. En Chine, le Sénégal avait décroché plusieurs accords. Loin de s’en arrêter là, Diomaye a aussi pris langue avec le président russe, Vladimir Poutine. Si le Sénégal noue des partenariats avec ces pays, la France pourrait perdre sa dernière base arrière en Afrique de l’Ouest.

La France devrait commencer à repenser son avenir en Afrique. De nouvelles têtes émergent. Ces nouveaux leaders dirigent avec une politique anti-francais. L’ancienne puissance coloniale devra revoir ses relations avec certaines nations africaines si elle veut garder son influence d’antan.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn