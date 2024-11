Lat Diop, Samuel Sarr et Moustapha Diakhaté…Les prisonniers politiques

La vengeance est terrible. Ousmane Sonko et son parti PASTEF qui voulaient « fusiller tous les chefs d’état » qui ont dirigé le Sénégal, ont cultivé une haine terrible contre les dignitaires de l’ancien régime et leurs sympathisants. Aujourd’hui, des politiciens, hommes ou femmes d’affaires se retrouvent dans e viseur du nouveau régime. Les anciens ministres Lat Diop, Moustapha Diakhaté et Samuel Sarr ont tous été jetés en prison pour délits d’opinion, détournement ou abus de biens sociaux sans le principe de la présomption d’innocence. Et pire, certains militants de Pastef sont allés au-delà de l’adversité républicaine pour vouer une haine viscérale vis-à-vis de tous ceux qui sont proches de Macky.

Le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est en train de prendre sa revanche sur le Sénégal des Senghor, Diouf, Wade et Macky. Tous ceux et celles qui ont bénéficié des privilèges de tous les anciens régimes sont des ennemis du nouveau régime, qu’ils soient honnêtes ou non. Le bénéfice des privilèges chez PASTEF est un délit. Et être un ancien ministre, un ancien DG ou encore un proche des anciens régimes, est une forfaiture aux yeux des nouvelles autorités et des militants de PASTEF qui leur souhaitent de pourrir en prison.

Dès que l’ancien ministre Samuel Sarr a été mis sous mandat de dépôt hier jeudi, les militants de PASTEF lui ont souhaité un long séjour en prison sans procès :

« Il faut qu’il y reste très longtemps. C’est un voyou qui a fait beaucoup de mal au pays. Qu’il paie pour tous ses crimes économiques. Les Sénégalais ne veulent voir parmi eux ces hyènes. Tous au gnouf »…

« Samuel que je connais dormira tous les soirs chez lui avec une de ses femmes. Il est puissant et bénéficie de l’impunité depuis 25 ans »…

« Il a trop volé il faut rembourser ! ».

De faux jugements de valeur pour des personnes qui ne connaissent pas Samuel Sarr qui n’est ni polygame ni gérant d’un fonds public.

Après avoir fait l’objet d’un double retour de parquet, Samuel Sarr, ancien ministre de l’Énergie d’Abdoulaye Wade a été inculpé puis placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction du 2e cabinet du tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Il est poursuivi pour abus de biens sociaux. Mais ses avocat parlent de dossier politique piloté depuis la primature. Samuel Sarr paye-t-il pour ses sorties (politiques) contre Ousmane Sonko ?

Il faut le rappeler, Samuel Sarr est un homme politique, leader du Parti Libéral Social Sénégalais (LSS). Et allié de l’Alliance Pour la République (APR) de Macky Sall. Et à ce titre, il a maintes fois critiqué la politique radicale de Sonko.

Voici le communiqué de ses avocats.

Idem pour Moustapha Diakhaté. Ce dernier a été déclaré coupable hier et condamné à 2 mois de prison ferme, assortis de la contrainte par corps maximale. Ainsi, il est déclaré coupable des délits d’insultes par le biais d’un système informatique par le tribunal des flagrants délits. Le procès de l’ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar s’est tenu ce jeudi 28 novembre 2024 au tribunal de Dakar. Selon son avocat Me El Hadji Diouf, « on cherche la petite bête pour faire taire un éminent intellectuel, un homme politique aguerri, très perspicace ».

L’ancien ministre Lat Diop est en prison depuis le 21 septembre 2024. L’ancien ministre des Sport et ancien Directeur général de la LONASE, Lat Diop, a été interpellé suite à une dénonciation de Mouhamed Dieng, directeur de 1Xbet Sénégal, qui affirme avoir remis la somme de 5 milliards de FCFA à l’ex-DG de Lonase. Les fonds auraient été transférés par tranches et utilisés pour des biens personnels pour le compte de Lat Diop. L’ancien ministre n’a pas bénéficié du principe de la présomption d’innocence.

Samuel Sarr, Moustapha Diakhaté et Lat Diop sont-ils en train de faire les frais de leur proximité avec l’ancien régime de Macky Sall ? Selon certains analystes, « le régime est réfractaire aux critiques et certains politiciens qui ont de fortes audiences auprès du public, risquent de se voir privés de micro par des poursuites. » Samuel Sarr, Moustapha Diakhaté et Lat Diop sont tous simplement des prisonniers politiques.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn