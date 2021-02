Levée d’immunité parlementaire : Les membres de la commission Ad Hoc connus !

On en sait un plus sur les membres de la commission ad hoc chargée de la levée de l’immunité parlementaire du député Ousmane Sonko poursuivi dans une affaire de viol présumé. La commission est composée comme suit : Pour Benno Bokk yakaar (BBY), il s’agit de Aymerou Gningue, Dié Mandiaye Ba, Pape Birame Touré, Adji Diarra Mergane, Woury Bailo Diallo, Demba Babayel Sow, Mously Diakhaté, Mame Bounama Sall. Et Fatou Ndiaye de Rewmi pour les non inscrits. Le groupe Liberté et démocratie devrait désigner deux représentants au sein de la commission, informe Seneweb.