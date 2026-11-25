Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a demandé au gouvernement d’accélérer l’exécution des programmes publics inscrits dans la loi de finances rectificative (LFR) 2026. Cette instruction figure dans le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 25 novembre, à la suite de la mise en vigueur du texte par décret présidentiel.

Selon le communiqué, le chef de l’État a rappelé qu’à travers le décret n° 2026-2416 du 19 novembre 2026, il a mis en vigueur le projet de LFR 2026, déposé depuis le 18 septembre au bureau de l’Assemblée nationale.

Dans ce contexte, il a demandé au Premier ministre et au ministre de l’Économie, des Finances et du Plan de prendre, sans délai, toutes les mesures nécessaires à l’exécution optimale des programmes publics inscrits dans cette loi, dans le respect des principes et des équilibres budgétaires et financiers définis.

D’après le porte-parole du gouvernement, Bacary Sarr, le président de la République a également rappelé le serment prêté devant la Nation, celui « d’observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois ».

Le chef de l’État a ainsi réaffirmé sa détermination à veiller au fonctionnement régulier des institutions de la République et des pouvoirs publics, ainsi qu’à la sauvegarde des intérêts de la Nation.

Dans cette perspective, il a instruit le gouvernement d’assurer le respect systématique des engagements internationaux et d’accélérer les processus d’assainissement des finances publiques et de relance globale de l’économie nationale. Il a également insisté sur l’intensification des réformes visant à améliorer l’environnement des affaires, à promouvoir le développement du secteur privé et à mettre en œuvre les politiques de protection sociale et de solidarité nationale en faveur des groupes les plus vulnérables.

Le président de la République a, par ailleurs, rappelé l’importance qu’il accorde au financement et au bon déroulement de la campagne de commercialisation agricole. Il a également évoqué l’amorçage du Programme spécial consacré à l’Emploi et à l’Entrepreneuriat des Jeunes, ainsi que le renforcement du dialogue social avec les forces vives de la Nation, notamment les centrales syndicales et les organisations patronales.