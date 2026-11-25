L’adoption de la résolution relative à l’exécution du décret portant mise en vigueur de la loi de finances rectificative (LFR) 2026 dépasse le cadre du bras de fer entre l’Assemblée nationale et l’exécutif. À travers ce texte, les députés adressent également une mise en garde aux agents de l’État impliqués dans l’exécution budgétaire, en rappelant leurs obligations légales et les responsabilités qui leur incombent.

Dans le deuxième article de la résolution adoptée le mercredi 25 novembre, les parlementaires interpellent directement les ordonnateurs, les contrôleurs budgétaires, les comptables publics ainsi que les agents des administrations fiscales et douanières.

Ces différents acteurs de la chaîne financière sont invités à ne pas considérer le décret n° 2026-2416 du 19 novembre 2026 comme une dispense de leurs obligations de contrôle. Ils restent notamment tenus de vérifier la légalité et la régularité des opérations financières, la disponibilité des crédits, la régularité des engagements, la qualité des ordonnateurs, la validité des créances et la conformité des pièces justificatives.

La résolution durcit le ton dans ses dispositions suivantes en rappelant que la mise en œuvre du décret ne saurait exonérer les autorités exécutives des obligations et responsabilités liées à leurs fonctions.

Les députés mettent particulièrement en garde contre les nouveaux emprunts, émissions de titres, conventions financières et engagements de dette qui seraient fondés uniquement sur le décret contesté, sans autorisation parlementaire expresse. Ils rappellent que ces opérations doivent être autorisées par une loi de finances, conformément à l’article 133 du règlement général sur la comptabilité publique.

Dans cette perspective, l’Assemblée nationale annonce qu’elle demandera des justifications concernant la base juridique, les montants et la conformité de ces opérations aux autorisations financières en vigueur. Les responsables intervenant dans leur engagement, leur signature, leur mobilisation et leur comptabilisation sont ainsi renvoyés à leurs responsabilités.

La résolution prévoit également un contrôle particulier des opérations concernées lors de l’examen de la future loi de règlement 2026. La commission des finances et du contrôle budgétaire devra assurer un suivi régulier de l’exécution des recettes, des dépenses et des emprunts réalisés sur le fondement du décret présidentiel.