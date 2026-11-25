Réunis en séance plénière ce mercredi 25 novembre, les députés ont adopté la résolution relative à l’exécution du décret n° 2026-2416 du 19 novembre 2026 mettant en vigueur la loi de finances rectificative (LFR) 2026. Le texte a obtenu 128 voix pour, 9 contre et 2 abstentions, sur 139 votants. L’Assemblée nationale demande notamment le retrait du décret et annonce un contrôle renforcé de son exécution budgétaire.

L’Assemblée nationale a adopté, ce mercredi 25 novembre, en séance plénière, la résolution relative à l’exécution du décret n° 2026-2416 du 19 novembre 2026 mettant en vigueur la loi de finances rectificative (LFR) 2026. Le texte a recueilli 128 voix pour, 9 contre et 2 abstentions, sur un total de 139 votants, dont 21 par procuration.

Ce vote intervient dans un contexte de tensions persistantes entre le pouvoir législatif et l’exécutif autour de la mise en application de la LFR 2026. À travers cette résolution, les députés contestent la décision du président de la République de mettre en vigueur un projet de loi précédemment rejeté par l’Assemblée nationale.

Dans son premier article, la résolution rappelle que le projet de loi n° 40/2026 portant loi de finances rectificative pour l’année 2026 a été définitivement rejeté le 3 novembre dernier, à la suite de l’adoption d’une question préalable fondée sur l’article 83 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

Les parlementaires considèrent ainsi que le décret n° 2026-2416 constitue « une usurpation du pouvoir législatif et une atteinte grave aux principes fondamentaux ». Ils demandent, en conséquence, son retrait sans délai ainsi que l’arrêt de toute exécution de la LFR 2026 sur son fondement.

Les agents de l’État appelés à contrôler la régularité des opérations

La résolution interpelle également les différents acteurs de la chaîne d’exécution budgétaire. Dans son deuxième article, elle rappelle que l’intervention du décret ne dispense pas les ordonnateurs, contrôleurs budgétaires, comptables publics et administrations fiscales et douanières de leurs obligations de contrôle de la légalité et de la régularité des opérations financières.

Ces agents sont notamment invités à vérifier la régularité des engagements, la disponibilité des crédits, la qualité des ordonnateurs, la validité des créances ainsi que la conformité des actes aux autorisations financières applicables.

Le troisième article précise, pour sa part, que la mise en œuvre du décret ne saurait soustraire les autorités exécutives aux obligations et responsabilités liées à leurs fonctions. La résolution souligne également que les engagements financiers conclus avec le Fonds monétaire international (FMI) et les autres partenaires techniques et financiers ne peuvent se substituer aux autorisations budgétaires et financières relevant de la compétence constitutionnelle de l’Assemblée nationale.

Un contrôle annoncé sur les emprunts et l’exécution budgétaire

À travers son quatrième article, le texte rappelle que les emprunts, les engagements payables à terme ou par annuité ainsi que les opérations de conversion de dettes doivent être autorisés par une loi de finances, conformément à l’article 133 du règlement général sur la comptabilité publique.

L’Assemblée nationale annonce ainsi qu’elle procédera à la vérification de la régularité des nouveaux emprunts, émissions de titres et conventions financières reposant sur le décret contesté. Elle entend notamment obtenir des justifications sur leur base juridique, leur montant et leur conformité aux autorisations financières applicables.

Le cinquième article prévoit également un examen approfondi de l’exécution budgétaire de l’exercice 2026 dans le cadre de la future loi de règlement. Les encaissements de recettes, les paiements de dépenses et les emprunts effectués sur le seul fondement du décret feront l’objet d’un contrôle particulier. La commission des finances et du contrôle budgétaire est chargée d’assurer un suivi régulier de cette exécution.

Enfin, dans son sixième et dernier article, l’Assemblée nationale réaffirme son attachement à la Constitution, à la séparation et à l’équilibre des pouvoirs, ainsi qu’à ses prérogatives en matière de lois de finances. Les députés réitèrent par ailleurs leur disponibilité à examiner de nouveaux textes budgétaires reposant sur des hypothèses macroéconomiques et financières « sincères, réalistes et prudentes ».

Cette adoption intervient alors que les divergences entre l’exécutif et les parlementaires se poursuivent sur les conditions de mise en vigueur de la LFR 2026. Lors de la défense de la position du groupe Pastef, son président, Ayib Daffé, avait dénoncé une remise en cause de la souveraineté parlementaire et mis en garde contre une dérive vers « la monarchie républicaine ».