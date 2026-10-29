LFR 2026 : Le mouvement 2ADS appelle les députés à privilégier l’intérêt général

Face aux tensions entre l’Exécutif et l’Assemblée nationale autour de la Loi de finances rectificative (LFR) 2026, le mouvement politique 2ADS – Ande Ak Adjaratou réaffirme son soutien au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et appelle les députés à dépasser les clivages partisans pour préserver les priorités sociales des populations.

Dans sa déclaration, l’organisation exprime son adhésion aux orientations économiques défendues par le chef de l’État, qu’elle associe aux objectifs de souveraineté économique et de justice sociale. Pour 2ADS, la LFR 2026 doit contribuer à la prise en charge des priorités nationales, notamment l’emploi des jeunes, l’autonomisation des femmes et la lutte contre la vie chère.

Le mouvement interpelle également les parlementaires sur leur responsabilité dans le traitement du texte budgétaire. Estimant que les populations ne doivent pas subir les conséquences d’une confrontation politique prolongée, il les invite à privilégier le dialogue et à placer les intérêts de la République au-dessus des considérations partisanes.

« Dans cette querelle institutionnelle, il ne doit y avoir ni vainqueur partisan ni peuple sacrifié », prévient l’organisation.