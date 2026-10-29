Mamadou Diallo appelle à la réconciliation nationale et à un changement de méthode

Dans une tribune adressée au président de la République, Mamadou Diallo Poulo Dierry appelle à un apaisement du climat politique et à une réconciliation nationale fondée sur la confiance, le dialogue et la primauté de l’intérêt général. Il invite les autorités et les acteurs politiques à privilégier l’action concrète au détriment des confrontations et des discours.

« Président, le chemin n’est pas difficile ; c’est le chemin emprunté qui fait défaut », écrit-il, estimant qu’il est temps de restaurer la confiance entre les filles et les fils de la nation afin de permettre au chef de l’État de se consacrer pleinement aux priorités des populations.

Pour l’auteur, la construction d’une nation prospère nécessite un environnement favorable à l’investissement et à l’entrepreneuriat. Il souligne que le secteur privé national doit pouvoir investir, innover et créer de la richesse dans un climat de sérénité, soutenu par une justice équitable, des institutions fortes et une liberté d’expression responsable.

Mamadou Diallo Poulo Dierry déplore plusieurs pratiques qu’il juge préoccupantes. Il évoque notamment les soupçons qui peuvent peser sur les opérateurs économiques en raison de leur réussite, les dérives des réseaux sociaux transformés en « tribunaux populaires », ainsi que les difficultés rencontrées par certains intellectuels pour exprimer leurs inquiétudes et proposer des solutions sans craindre les attaques ou l’exclusion.

Il met également en garde contre le culte de la personnalité, qu’il estime susceptible de prendre le pas sur le mérite, la compétence et la responsabilité. À ses yeux, les discours politiques occupent trop souvent l’espace public au détriment des réponses concrètes aux préoccupations économiques et sociales, tandis que le paraître risque de l’emporter sur le savoir-faire et les résultats.

La tribune aborde aussi la question de la transparence de la dette publique. L’auteur estime que les interrogations soulevées par un ancien Premier ministre au sujet d’engagements présentés comme cachés ou insuffisamment traçables doivent faire l’objet d’un débat rigoureux, fondé sur les faits, les documents et les exigences de redevabilité.

Sur le plan institutionnel, Mamadou Diallo Poulo Dierry appelle les députés à privilégier leur mission de représentation du peuple, de contrôle de l’action gouvernementale et de défense de l’intérêt général. Il déplore les échanges entre l’Exécutif et le Législatif qui prennent, selon lui, la forme d’un « jeu de ping-pong politique », au risque de détourner l’attention des urgences nationales et de ralentir la mise en œuvre des projets attendus par les citoyens.

« Président, notre nation a besoin d’un nouveau souffle », insiste-t-il, plaidant pour davantage d’apaisement, de vérité et de responsabilité. Il estime que le secteur privé doit bénéficier d’un environnement prévisible et équitable, que les intellectuels doivent pouvoir contribuer librement au débat public et que les institutions doivent fonctionner dans le respect de leurs prérogatives respectives.

Pour l’auteur, la réconciliation nationale ne signifie ni l’oubli des responsabilités ni le renoncement à la justice. Elle suppose, au contraire, la vérité, le respect des droits, la transparence et la capacité de dépasser les antagonismes pour construire un projet commun.

Il rappelle que les attentes des populations portent avant tout sur l’emploi, le pouvoir d’achat, les infrastructures, la qualité de l’éducation, l’accès aux soins et les perspectives offertes à la jeunesse. Il appelle ainsi à réorienter l’énergie consacrée aux polémiques vers la recherche de solutions durables.

« L’histoire ne retiendra pas seulement les discours prononcés, mais aussi les conditions de vie des populations, la solidité des institutions et les opportunités offertes aux générations futures », souligne-t-il.

Mamadou Diallo Poulo Dierry invite le président de la République à faire de la réconciliation une méthode de gouvernance, de la confiance un levier économique et de l’intérêt général la boussole de l’action publique. Pour lui, bâtir une nation ne consiste pas à faire taire les divergences, mais à créer les conditions permettant aux différences de devenir une force au service du peuple.