LFR 2026 : Mary Teuw Niane alerte sur les risques pour le projet du deuxième hôpital de Saint-Louis

Le rejet de la Loi de finances rectificative (LFR) 2026 par les députés de PASTEF risque de compromettre le projet de construction du deuxième hôpital de Saint-Louis. C’est l’alerte lancée par le professeur Mary Teuw Niane, qui appelle les parlementaires, particulièrement ceux élus dans la capitale du Nord, à voter le texte.

Selon lui, la remise en cause de ce projet représenterait une menace pour la santé des populations de Saint-Louis, de Louga et de Matam, mais également pour les perspectives économiques de toute la région.

Dans sa déclaration, le professeur souligne que cet hôpital ne constitue pas un simple équipement sanitaire. Il le présente comme un levier de développement indispensable pour accompagner l’exploitation du gaz, les futurs projets énergétiques, attirer des investissements et favoriser la création d’emplois pour les jeunes.

Pour Mary Teuw Niane, sacrifier cette infrastructure au profit des affrontements politiques serait une faute envers les populations et compromettrait l’avenir de la jeunesse.

Il interpelle particulièrement les députés de PASTEF élus à Saint-Louis, estimant que leur mandat leur impose de défendre les intérêts des populations qui les ont élus, au-delà des consignes partisanes. Il les invite ainsi à s’interroger sur les conséquences d’une éventuelle décision susceptible de priver leur ville d’un équipement qu’il juge stratégique.

« Que répondront-ils demain aux malades, aux familles et aux jeunes qui attendent de cet hôpital des soins, des emplois et de nouvelles perspectives ? », questionne-t-il.

Se présentant comme un fils de Saint-Louis, le professeur Mary Teuw Niane appelle solennellement les parlementaires concernés à se démarquer de la logique de confrontation et à voter la LFR 2026, qu’il estime nécessaire à la sauvegarde du projet.

« Saint-Louis avant les partis ! La santé des populations avant les calculs politiques ! L’avenir de notre jeunesse avant les querelles partisanes ! », lance-t-il.

Il estime que le jugement de l’histoire portera moins sur la fidélité des députés à leur parti que sur leur capacité à défendre les intérêts des populations. « Saint-Louis vous regarde. Ne la trahissez pas ! », conclut le professeur Mary Teuw Niane.