L’homme du Palais qui conteste le choix de Macky…à visage découvert

Macky Sall n’a pas de chance. Des personnes qu’il a nommées et qui contestent ses décisions sans même se voiler la face, font des sorties dans la presse pour affaiblir l’autorité du Chef. Ils sont dans l’État et contestent les décisions du Chef de l’État. Du jamais vu depuis une révolution menée par un certain Ousmane Sonko. Ironie du sort, celui qui arpente les couloirs du Palais et qui conteste les décisions du président Macky Sall, se nomme lui aussi Ousmane. Voici l’homme nommé par Macky Sall qui conteste ses choix.

Un Ousmane peut toujours en cacher un autre. Celui qui a menacé de traîner Macky Sall dans les rues de Dakar comme Samuel Doe à Monrovia (Liberia) se prénomme Ousmane Sonko. Tout comme celui qui vient d’être fraîchement nommé au Palais mais qui conteste publiquement les décisions de Macky Sall. Il contrarie son Chef, en contestant les choix de ce dernier.

Le 08 septembre 2023, le Palais de la République rend public ce décret suivant : « Vu le décret n° 2020 – 2104 du 1er novembre 2020 portant nomination du Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République, ARRÊTE: article premier : – Monsieur Ousmane Noel DIENG, est nommé Ambassadeur Itinérant à la Présidence de la République »

Le 03 octobre 2023, lors d’un meeting tenu à Kaolack, Ousmane Noel Dieng, président du Mouvement des Jeunes de Kaolack derrière Diouf Farba Sarr (MJKDFS) déclare : « Kaolack c’est moi, Kaolack c’est Diène Farba Sarr et moi j’ai une base saine et affective qui est fidèle et loyale à ma personne. Ni Amadou Bâ ou qui que ce soit, personne ne peut gagner Kaolack sans mon soutien. C’est la réalité. C’est le Président qui nomme mais c’est la base qui choisit ».

Que veut dire tout cela ? Que cherche à dire par là Ousmane Noël Dieng ? Le vantard Ousmane Noël Dieng ose dire que c’est le « c’est le président qui nomme mais c’est la base qui choisit ». Un affront sur le choix du président qui s’est orienté vers Amadou Ba. Le Président de la République ne peut donc pas choisir, si l’on en croit Ousmane Noël Ndoye. Une déclaration pleine d’irresponsabilité qui montre qu’Ousmane Noël Ndoye ne mérite pas la confiance du Chef de l’Etat.

Un ambassadeur itinérant doit être quelqu’un dont le Chef de l’Etat doit avoir une confiance absolue en lui. Le Chef de l’Etat lui confie des dossiers, des missions qui sont parfois très sensibles. Il doit donc être fidèle au Président de la République. Or, Ousmane Noël Ndoye avec sa sortie à travers un meeting à Kaolack démontre qu’il n’est pas digne d’avoir la confiance du Chef de l’Etat.

Après avoir attaqué le DG de la Senelec à travers une presse à la solde de son mentor Diène Farba Sarr, revoilà Ousmane Noêl Dieng qui ose mettre en doute le choix de Macky Sall et qui se bombe le torse. Il est allé jusqu’à dire que Kaolack, c’est lui et Diène Farba Sarr. C’est qu’il affiche de l’arrogance vis-à-vis des populations kaolackoises. Les pauvres, Ousmane Noël Ndoye les traite comme si c’était un troupeau que les bergers qui sont lui et Diène Farba Sarr pouvaient les conduire où ils le voulaient.

Ensuite, Ousmane Noël Dieng avait-il besoin de dire que Macky Sall nomme, mais lui choisit ? C’est pourquoi, Il ose même dire que Kaolack c’est lui et qu’il détient une base saine. Que vont penser les alliés de BBY à Kaolack ? Il est nommé ambassadeur itinérant et s’en vante devant les autres alliés. Ce comportement d’Ousmane Noël Dieng peut semer la confusion et la cacophonie dans les rangs de la majorité à Kaolack.

Déjà qu’il s’en prend à Pape Mademba Bitèye en l’attaquant lâchement alors que ce dernier ne cesse de s’investir sur le terrain en étant au service du Chef de l’Etat. Pape Mademba Bitèye n’a pas attendu une seule seconde pour se ranger derrière Macky Sall par rapport à son choix porté sur Amadou Ba pour être le candidat de Benno Bokk Yaakaar à l’élection présidentielle de 2024.

Ousmane Noêl Ndoye se moque éperdument des responsables de Benno Bokk Yaakaar à Kaolack. Si vraiment, Kaolack c’est lui et Diène Farba Sarr, pourquoi ont-ils lamentablement mordu la poussière lors des dernières élections communales devant Serigne Mboup ? C’est parce qu’ils agissaient tout en ignorant le poids des autres alliés qui finalement avaient baissé les bras pour les regarder faire.

Ousmane Noël Dieng agit contre les intérêts du Président de la République et de Benno Bokk Yaakaar. Il veut saboter la campagne de Benno Bokk Yaakaar à l’élection présidentielle de février 2024.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn