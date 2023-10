Guy Marius Sagna candidat…une insulte à la République

C’est la course à la présidentielle. Au Sénégal, tout le monde veut prendre la place du président Macky Sall. Actuellement, on est à plus de 200 candidatures déclarées. La majorité des ces candidats ont retiré leurs fiches de parrainages excepté Ousmane Sonko. Ce qui ne décourage pas pour autant les patriotes. L’ex Parti des patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) a trouvé une alternative pour déjouer le piège du pouvoir. Guy Marius Sagna pourrait être le plan de secours des membres de ce parti dissous. Une véritable insulte pour la République.

L’ex Pastef est en train de tout faire pour relancer Ousmane Sonko, en prison, dans la course présidentielle. Les avocats de la robe noire ont saisi la Cour Suprême. Cour qui doit statuer ce vendredi. Mais au cas où l’exclusion du chef de l’opposition radicale serait confirmée, les patriotes tiennent leur plan B. Guy Marius Sagna est en train de tout faire pour s’imposer aux patriotes. Depuis quelques jours, il est en tournée en Europe. Ce pour convaincre les patriotes de la diaspora.

Mais faire de lui un candidat serait un véritable insulte pour une grande nation comme le Sénégal. Le député membre de Yewwi Askan Wi a beau changer de discours, mais il ne peut occuper le fauteuil de Macky Sall. Etre président est différent d’être un activiste qui tire sur tout et sur tout le monde. Les patriotes devraient refuser qu’une personne qui s’est mis à moitié nu soient le remplaçcant du PROS (Président Ousmane Sonko). Un tel candidat fera plus de mal que de bien. Car les sénégalais n’oublient pas.

Le 15 mars 2023, Guy Marius Sagna, avait reçu un projectile sur sa cuisse droite alors qu’il voulait se rendre de force chez Ousmane Sonko, barricadé à l’époque. Comme à ses habitudes, il a voulu faire son show devant les caméras. Pour se faire, le député n’a pas hésité à baisser son pantalon. Laissant, ainsi, apparaître son caleçon. Une image qui a suscité une forte indignation de la part de nombreux sénégalais qui avaient jugé de trop ce dérapage. Car aucun être sur terre qui se respecte ne montrerait son calecon en public. De surcroit un député du peuple.

C’est cet homme dont le caleçon a fait le tour du monde qui veut être le cinquième président. Et ce qui fait mal c’est que des sénégaais aient envisagé de porter la candidature d’un tel personnage. Pour un petit projectile, il a exposé son caleçon, Dieu seul sait ce qu’il va exhiber dans l’avenir s’il devient président. Un tel profil ne peut pas aspirer à la destinée de 18 millions de sénégalais que nous sommes. Un Etat est une chose sérieuse qui ne se tâtonne pas. Et qui ne doit pas tomber entre les mains de jeunes frustrés. Faut dire que l’administrateur du mouvement FRAPP n’est pas à son premier coup d’essai.

Lors de l’installation du bureau de l’Assemblée nationale, le lundi 12 septembre 2023, il s’est encore fait distinguer parmi tous les autres députés. Guy Marius Sagna avait non seulement refusé de voter en déchirant son bulletin devant tout l’hémicycle. Mais il a aussi voulu s’emparer de l’urne. N’eut été la vigilance des gendarmes présents au sein de l’Assemblée, il allait réussir son coup. Voilà le type de député qui tente d’être président en 2024. Dans un pays normal, un homme comme lui ne serait rien d’autres qu’un trouble fête d’activistes. Maus avec l’évènement de Pastef des contre-models sont en train de monter en puissance.

Si Guy Marius Sagna en est arrivé à miroiter le fauteuil présidentiel, les sénégalais y ont leur part de responsabilité. Guy a abusé de son statut d’activiste. Il a été logé, nourri et habillé par le peuple. Ce même peuple lui a acheté une voiture, battu campagne pour lui. Avant de l’envoyer directement à l’Assemblée. Une facilité qui ne peut plus perdurer. Cet homme ne peut plus vivre au crochet de la population. Un président ne se décrète pas par un parti. Ce sont les électeurs sénégalais qui le choisissent. Et Guy est loin de cette popularité qu’on veut nous faire croire.

La présidentielle du 25 février 2024 sera pleine de surprises. Si les sénégalais ne font pas un choix judicieux, ils risquent de commettre les mêmes erreurs qu’aux précédentes élections. Notre pays va bientôt être un État pétrolier et gazier, personne ne doit le laisser entre les mains d’aventuriers politiques…pour ne pas dire d’extrémistes religieux.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru