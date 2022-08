Voici l’homme qui a créé la puissance politique de Sonko

Ousmane Sonko est devenu en l’espace de huit mois après la présidentielle de 2019, l’homme politique le plus adulé de la jeunesse. Et il ne s’est pas hissé seul à cette station car il y a été aidé par des circonstances causées par les calculs politiques d’un homme qui parle à l’oreille de Macky Sall. Celui qui a fait venir Idrissa Seck auprès de Macky a ouvert un grand boulevard politique à Ousmane Sonko. Idy, parti et considéré comme un traître, a laissé la place de chef de l’opposition à Sonko…Par la faute du théoricien Mahmoud Saleh.

Mahmoud Saleh a causé beaucoup de torts au Président de la République Macky Sall qui lui accordait une confiance aveugle. Mahmoud Saleh a permis à Ousmane Sonko de connaître une ascension fulgurante, tout simplement dans sa volonté d’écarter de la scène politique nationale, certaines personnalités qui étaient proches du Chef de l’Etat Macky Sall.

Dans le but d’écarter Aminata Touré de la Présidence du Conseil économique, social et environnemental (CESE) ainsi que certains ministres qui étaient appelés des rôles plus importants auprès du Chef de l’Etat Macky Sall, Mahmoud Saleh a tout fait pour que le parti Rewmi de Idrissa Seck rejoigne la mouvance présidentielle. Mahmoud Saleh a voulu rabattre les cartes, rien que pour écarter des collaborateurs loyaux du Président de la République.

C’est en montant son complot pour faire limoger des personnalités politiques en rapprochant Idrissa Seck de Macky Sall qu’il a aussi ouvert un boulevard politique à Ousmane Sonko, devenu le chef de l’opposition. Mahmoud Saleh a causé du tort à la République en permettant à Ousmane Sonko d’occuper sa place actuelle sur l’échiquier politique. Aujourd’hui, Ousmane Sonko, grâce à sa position, se permet de manipuler une partie de l’opinion sénégalaise.

Idrissa Seck rejoint la mouvance présidentielle et l’opposition se retrouve orpheline de chef. La jeunesse Sénégalaise commence à avoir mare de la transhumance des « vieux politiciens » comme Souleymane Ndéné Ndiaye et Idrissa Seck et se reconnait dans le discours virulent de l’opposant radical Ousmane Sonko soutenu par une vague de rappeurs et d’influenceurs. Les évènements de mars 2021 ont consacré la montée en puissance de Sonko avantagé par les mauvais calculs de Mahmoud Saleh

La légèreté politique ainsi que la maladresse dont a fait preuve Mahmoud Saleh qui a permis à Ousmane Sonko de connaître son ascension fulgurante, montre à quel point, il a nui à la République. Mieux vaut tard que jamais, le Président de la République qui a aujourd’hui ouvert les yeux sur les agissements de Mahmoud Saleh, doit se débarrasser de ce dernier.

C’est devenu une urgence. Mahmoud Saleh doit être mis hors d’état de nuire. Il a occupé une place importante dans le dispositif présidentiel, et s’en est servi pour tramer des complots contre des collaborateurs loyaux du Président de la République et les faire limoger. Tout cela pour quoi ? Permettre à Ousmane Sonko de connaître son ascension. Aujourd’hui, ce dernier garde une longueur d’avance sur le dauphin que Macky Sall va choisir pour le remplacer en 2024.

Pourtant, le Président de la République avait été averti sur les agissements de Mahmoud Sall qui ne lui ont causé que du tort. Mahmoud Saleh a commis trop de dégâts en occupant le poste de ministre d’Etat, directeur de cabinet du Président de la République. Une position stratégique que ne devait occuper un comploteur de sa trempe. Macky Sall lui a fait trop confiance. Mais lui, Mahmoud Saleh méritait-il cette confiance du Chef de l’Etat.

Il l’a délibérément trompé pendant tout le temps qu’il est resté à ses côtés. Et par sa faute, Ousmane Sonko qui n’était qu’un nain de la scène politique, est devenu aujourd’hui le leader de l’opposition. L’on se demande même, comment Mahmoud Saleh a pu tromper le Président de la République au point de se faire nommer au poste stratégique de Directeur de cabinet ? A ce poste, il n’aura réussi rien de bon, sauf à tisser et ourdir des complots contre certains fidèles collaborateurs du Président de la République.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn