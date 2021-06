L’homosexuel tombe dans un piège à Yoff…il est tabassé

Un rendez-vous galant a tourné au fiasco pour un ressortissant libérien présenté comme un homosexuel. Âgé d’une trentaine d’années et répondant au nom de Johnson, le mis en cause s’était lié d’amitié avec un jeune habitant de Yoff Virage. Au fil de leurs échanges, Johnson a fini par gagner la confiance du garçon qui ne se doutait de rien. Toutefois, l’attitude du Libérien pousse le jeune homme à avoir des doutes sur les vraies intentions de ce dernier. Ayant senti le coup, il décide de jouer le jeu. Il se laisse aller et entraîne Johnson dans le piège.

Décidé enfin à voir sa «conquête », l’homme fait une descente à Yoff Virage…Seul avec le garçon, il passe à la vitesse supérieure. «Nous étions dans la chambre et il a commencé à me palper. Par la suite, il a essayé de m’embrasser. C’est à partir de ce moment que j’ai alerté mes amis », nous raconte au bout du fil le garçon. Avec l’aide de ses amis, il parvient à attacher son hôte et alertent ainsi la gendarmerie.

Entre-temps, ils ont eu à faire passer un sale quart d’heure à ce dernier. « J’ai toujours eu des doutes, mais je voulais avoir la certitude que c’est un homosexuel », a ajouté notre interlocuteur.

A leur arrivée sur les lieux, les gendarmes ont trouvé l’homme dans un piteux état. Ils ne tarderont pas à le détacher, avant de le conduire dans leurs locaux. Mais Johnson ne sera pas le seul à monter à bord du véhicule des gendarmes. Son « amant» ainsi que deux autres jeunes feront le trajet avec eux.

