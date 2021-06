Wally Seck et les Homosexuels…une longue histoire (regardez les photos)

Après une plainte de l’ONG Jamra, du Comité de défense des valeurs morales (Cdvm) et l’ONG Daral Qurane wal Ikhsan, les deux danseurs de Wally Seck, Ameth Thiou et Eumady Badiane qui ont terminé une danse avec un baiser ou un « bouche à bouche » lors du concert du lead-vocal du groupe Raam Daan, du samedi 12 juin dernier au Grand Théâtre, ont été placés en garde-à-vue.

Si ce n’est Wally Seck, c’est donc ses danseurs. Encore lui et toujours lui. Et cela ne date pas d’aujourd’hui. Qui n’a jamais entendu parler de Wally Seck et du drapeau LGBT (lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transgenres) en un mot, les homosexuels ? Qui ne se souvient pas de Wally et le sac féminin qu’il a détruit en plein concert ?

Ou encore Wally Seck embrassant un de ses amis sur le cou en pleine scène…

Et Wally Seck et le fameux gâteau d’anniversaire…Ah le gâteau d’anniversaire de Wally…ce fut un épisode inoubliable dans le monde culturel sénégalais. Pour la première fois, un artiste servait directement un gâteau avec son doigt dans la bouche de ses amis…Xibaaru revient en images sur ces évènements qui avaient défrayé la chronique il y a de cela quelques années.