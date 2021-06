Des femmes ghanéennes pleurent…leurs maris ne tiennent pas 2 minutes au lit

« Nos maris ne tiennent pas plus de deux minutes au lit » : des Ghanéennes se lamentent et accusent les mauvaises routes

Les femmes d’Atwima Techiman au Ghana ont révélé que l’état déplorable de leurs routes affecte les performances sexuelles de leurs maris.

Mynewsgh rapporte que le mardi 22 juin 2021, les habitants de la municipalité de Kwadaso ont manifesté contre le gouvernement du président Akufo-Addo et Asabea Construction Limited dénonçant le mauvais état de leurs routes. La construction de cette route a été attribuée à Asabea Construction Limited en 2018 mais, elle a été abandonnée depuis presque 3 ans après que la société a quitté le site.

Les femmes de la localité affirment que la nature déplorable de leurs routes affecte leur mariage. Selon elles, leurs maris ne sont pas assez performants au lit car ils se plaignent de douleurs à la taille.

« Le mauvais état de nos routes a entraîné l’effondrement de nos entreprises et a également gâché le bonheur dans nos mariages. Nos maris ne sont pas performants au lit parce qu’ils se plaignent toujours de douleur à la taille. Lorsque nous les approchons la nuit et à l’aube, ils donnent des excuses comme quoi ils sont fatigués mais nous ne leur en voulons pas. Le jour où ils accepteront de nous satisfaire, ils ne tiennent pas plus de deux minutes car ils sont très faibles à cause de l’état de la route. Nous sommes fatigués de deux minutes de plaisir. »