Licenciement de 500 agents : Les précisions du DG de la LONASE

L’information selon laquelle la LONASE a licencié plus de 500 agents commerciaux a été relayée par plusieurs médias. Mais, il s’agit d’une fausse information selon le nouveau Directeur Général.

«Pour être un journal crédible il faut toujours aller à la source recueillir la bonne information avant de la diffuser.La liberté de la presse ne donne le droit à aucun média de diffuser de fausses informations. Malheureusement certains n’ont toujours pas compris que les temps et les méthodes ont changé depuis le 24 mars. Le peuple aspire au changement et il y aura bel et bien un changement. Ceux qui s ‘agitent actuellement savent pertinemment le « POURQUOI » mais ils ignorent le « QUAND » et le « COMMENT »», a écrit Toussaint Manga sur Facebook.