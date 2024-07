Nouvelles mesures du CNG de lutte…Makane Mbengue approuve

Makane Mbengue est a assisté au point de presse tenu vendredi à l’Arène Nationale par le CNG (Comité National de Gestion) de lutte et son président Bira Sène pour apporter des éclaircissements sur la dernière circulaire afin de renforcer les dispositions mises en place pour les combats de lutte.

Le fils de Gaston Mbengue et patron de Gaston Productions s’est prononcé sur les nouvelles mesures mises en place par le CNG pour une meilleure tenue des combats de lutte. Il a salué la démarche qui pour lui a bien été pensée par les différents acteurs de la lutte.

« Je pense que c’est quelque chose qui a fait l’objet d’une discussion et qui a eu un terrain d’entente. Je salue cette affaire, et c’est pourquoi je tenais vraiment à assister à ce point de presse. Généralement, tout le monde est à la maison pendant les combats de lutte. Il y a eu des combats qui démarreraient vers 17/18 heures. Et il n’y a pas mieux que la sécurité », a déclaré Makane Mbengue.

A noter que les nouvelles mesures mises en place par le CNG viennent aussi soulager les nombreux Sénégalais préoccupés par la sécurité autour des jours de combat. « Je pense qu’on a pensé aux Sénégalais en prenant cette décision. Il faut qu’après chaque journée de lutte, tout le monde puisse rentrer sain et sauf. C’est très important et normal. De plus, les Sénégalais sont un peu partout dans le monde. Ces heures attirent plus le monde de la diaspora et plus de sponsors. Je salue vraiment les mesures qui ont été prises », a conclu le promoteur de Gaston Productions.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn