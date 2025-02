Licenciements au Sénégal : Un avenir incertain pour les travailleurs

La crise sociale touche de plus en plus le Sénégal, avec des vagues de licenciements qui frappent plusieurs entreprises et agences, affectant fortement le tissu économique et social. Comme le rapporte le site de Sud Quotidien, repris par Senego, le Grand Théâtre national, le Port autonome de Dakar et le ministère de l’Énergie sont parmi les entités qui réduisent leur personnel, invoquant divers motifs allant des problèmes économiques à des restructurations internes.

La situation économique déjà tendue du pays se complique encore davantage avec cette perte massive d’emplois, comme le relèvent nos confrères. En effet, le coût de la vie ne cesse d’augmenter, tandis que les perspectives d’avenir pour les travailleurs se dégradent. D’après une note du Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, des problèmes économiques sérieux et des dysfonctionnements organisationnels justifient ces décisions de licenciement. La tentative de négociation pour des départs volontaires n’ayant pas abouti, les licenciements ont été actés.

Au Commissariat à la Sécurité alimentaire et à la Résilience, dix licenciements, incluant des contrats à durée indéterminée, ont été confirmés. Au Port autonome de Dakar, fin 2022, une vague massive a laissé 781 personnes sans emploi, qualifiée de « drame social » par Abdoul Ndiaye, représentant des agents du PAD.

Au ministère de l’Énergie, 44 licenciements ont eu lieu en octobre, dus principalement à des décisions financières antérieures. Birame Soulèye Diop, le ministre en poste, a expliqué la situation par des contrats mal gérés, financés par des fonds détournés de leur usage initial. Cet impact s’étend également à d’autres structures publiques comme la Caisse des Dépôts et Consignations et l’Agence nationale de sécurité routière.

Le secteur informel est également en crise. L’arrêt des chantiers de construction dans les régions de Dakar et Thiès plonge de nombreux ouvriers dans le chômage. Ces derniers, des artisans du bâtiment, peinent à subvenir aux besoins de leurs foyers en l’absence de revenus stables.

La suspension de ces activités économiques essentielles a des répercussions sur le commerce local, incluant les vendeurs de matériaux de construction et les transporteurs. Les promoteurs immobiliers s’inquiètent aussi des pertes économiques qui pourraient étouffer tout un pan vital de l’économie sénégalaise. Comme rapporté par Sud Quotidien, la continuité de cette situation pourrait ralentir considérablement le secteur du bâtiment, généralement considéré comme un baromètre de la santé économique nationale.