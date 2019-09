Les Sénégalais de Génération Foot ont battu les Egyptiens de Zamalek par le score de 2-1, au stade Lat Dior de Thiès ce samedi, pour le compte du second et dernier tour), qualificatifs pour les phases de groupes de la ligue africaine des champions. Seule représentant sénégalaise en lice en compétition africaine, le club de Déni Biram Ndao a créé l’exploit en battant le Zamālek qui est l’un des clubs les plus titrés du pays et du continent.